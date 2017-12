2017-12-20 16:57:00.0

Gemeinderat Obergriesbach ehrt jungen Motorsportler

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zieht Bürgermeister Schwegler Bilanz, zeichnet den 14-jährigen Speedway-Fahrer Erik Bachhuber aus und präsentiert die Pläne für 2018 Von Johann Eibl

Obergriesbach Im ehemaligen Schulgebäude hält der Gemeinderat von Obergriesbach regelmäßig seine Sitzungen ab. Ein Mal im Jahr gilt diese Tradition nicht. Kurz vor Weihnachten trifft sich die Runde stets an einem anderen Ort, in der Mehrzweckhalle des Gemeinschaftshauses. Dann steht nicht das aktuelle kommunalpolitische Geschehen im Mittelpunkt, sondern der Rückblick auf das vergangene Jahr, verbunden mit einer kleinen Vorschau auf das, was die nächsten Monate bringen werden. Nicht zuletzt ein großer Christbaum sorgt dafür, dass festliche Stimmung aufkommt.

Diskussionen über brisante Themen sind bei dieser Gelegenheit nicht vorgesehen. Am Dienstagabend hatte im offiziellen Teil lediglich einer das Wort: Bürgermeister Josef Schwegler. Er hatte einen Plan der Außenanlagen für den neuen Kindergarten ausgehängt, den er den Mitgliedern des Gemeinderats erläuterte. Auch in diesem Fall standen keinerlei Beschlüsse an.

Der Neubau des Kindergartens beschäftigte den Gemeinderat in verschiedenen Sitzungen. Im März erfolgte der Spatenstich, im September stand der Hebauf an, jeweils zusammen mit Landrat Klaus Metzger. Schwegler zeigte sich mehr als zufrieden: „Dank der Arbeitsleistung der Firmen und deren Mitarbeitern ist der Kindergarten-Neubau perfekt im Zeitplan.“ Im Kindergarten gab es an der Spitze einen Wechsel, nun hat Cornelia Meier den Chefposten inne.

Der Rückblick begann mit einer traurigen Begebenheit. Trotz intensiver Suchaktionen konnte ein vermisster Zahlinger Bürger nur noch tot aufgefunden werden. Überraschend starb im Laufe des Jahres mit Wolfgang Förster der Kämmerer dieser Kommune. Peter Tomaschko, für die CSU im Bayerischen Landtag, besuchte die Gemeinde Obergriesbach und diskutierte mit Vereinsvorständen wie mit Mitgliedern des Gemeinderats. Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 steht bereit für Einsätze. Als die Rede auf Migration kam, versicherte der Bürgermeister: „Unser Asylheim wird von unserem Asylkreis sehr gut betreut, zwei Familien wurden bereits anerkannt und suchen aktiv nach Arbeit und nach Wohnung.“ Die Veranstaltungen im Bürgerhaus Zahling stoßen auf reges Interesse. 2018 wird der Bau eines Notverbundes bei der Wasserversorgung zusammen mit der Stadt Aichach erfolgen. Ein Problem konnte noch nicht gelöst werden: Für die Bushaltestelle in Zahling werden Verkehrslotsen gesucht. Im Bereich des Bahnhofs wird ein Bebauungsplan auf die Bedürfnisse des sozialen Wohnungsbaus zugeschnitten.

In der Planung befindet sich die neue Friedhofsmauer in Obergriesbach, ebenso soll dort die Parkfläche erweitert werden. Im Frühjahr wird im Eichenweg und im Tannenweg ein neuer Kanal eingebaut, außerdem wird die Wasserleitung erneuert. Mit Blick auf den Plan für die Außenanlagen zum neuen Kindergarten erklärte Schwegler: „Wir haben alles untergebracht, was wir uns vorgestellt haben. Schaut gut gelungen aus.“ Die Spielgeräte seien zusammen mit den Kindergärtnerinnen ausgesucht worden.

Zu den geladenen Gästen zählte am Dienstag Erik Bachhuber. Bei der Ehrung für diesen 14-jährigen Motorsportler sagte der Bürgermeister: „Du gibst sprichwörtlich immer Vollgas, denn Bremsen gibt es beim Speedway-Fahren nicht.“ Bei der Europameisterschaft in Polen belegte Bachhuber Rang sechs, bei der Weltmeisterschaft in Südfrankreich sprang Platz vier heraus. Schwegler: „Wir Obergriesbacher drücken dir die Daumen, dass deine Karriere weiter so vorangeht und du vor allem unfallfrei bleibst.“

Diesmal schloss sich nicht wie üblich ein nicht öffentlicher Teil der Sitzung an, sondern ein gemütlicher. Dazu gehörte ein Essen.