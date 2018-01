2018-01-18 11:34:00.0

Neuerscheinung Oberwittelsbacher Boden birgt großes Potenzial

Denkmalamt veröffentlicht Buch über die Ausgrabungen an der Stammburg der Wittelsbacher vor 40 Jahren. Welche Rolle dabei die Mineralwasserflaschen des Mittelalters spielen Von Gerlinde Drexler

Ein Jubiläum war vor fast 40 Jahren der Anlass zu Ausgrabungen auf dem Gelände der Burg Wittelsbach bei Oberwittelsbach (Stadt Aichach). Die Hoffnung, möglichst präsentierbare Bausubstanz der Burg zutage zu fördern und ihr Aussehen rekonstruieren zu können, erfüllte sich nicht. Warum die Fundstelle trotzdem eine ganz eminente Bedeutung für die Archäologen hat, weiß Professor Sebastian Sommer vom Denkmalamt.

Sommer stellte am Dienstag im Landratsamt das Buch „Robert Koch, Die Ausgrabungen in der Burg Wittelsbach 1978-1981. Befunde und Funde“ vor. Koch hat die Ausgrabungen damals geleitet. Zur Buchvorstellung waren auch ehemalige Mitglieder des Ausgrabungsteams gekommen.

ANZEIGE

Vor 40 Jahren richteten sich die Blicke der Öffentlichkeit auf das Gelände der früheren Stammburg der Wittelsbacher. Anlass war das Jubiläum zur 800. Wiederkehr der 1180 erfolgten Belehnung des Pfalzgrafen von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern. 1977 legten Fachleute den Spaten an bei einem der renommiertesten Bodendenkmäler Bayerns.

Robert Koch, der aus gesundheitlichen Gründen bei der Präsentation nicht anwesend sein konnte, leitete ab 1979 die Ausgrabungen und führte sie bis Ende 1981 zum Abschluss. Aus dem Ziel, mehr über die Burg herauszufinden und die Ergebnisse in der großen Wittelsbacher Ausstellung 1980 zu präsentieren, wurde jedoch nichts. Die Burg war zu stark zerstört worden, um ein detailliertes Bild von ihr zu erhalten.

Trotzdem hat die Fundstelle des 1208 zerstörten Baus für die Archäologie eine eminent wichtige Bedeutung. Sommer erklärte am Dienstag, warum: „Wir haben einen Fixpunkt für Material.“ Alles, was unter der Brandschicht gefunden wurde, muss älter sein als 1208. Koch und sein Team bargen dort einen großen Keramikkomplex. Vor allem Bügelkannen, sozusagen die Mineralwasserflaschen des Mittelalters, fanden die Archäologen.

Wie bedeutend dieser Fund für die Mittelalter-Archäologie ist, erklärte Jochen Haberstroh, stellvertretender Abteilungsleiter am Amt für Denkmalpflege: „Das ist der größte Bestand, den wir in Deutschland überhaupt haben.“ Für die Keramikdatierung und -typologie bildet dieser heute einen unersetzlichen festen Bezugspunkt.

In dem zweibändigen Werk legt Koch diesen wichtigen Bestand auf 126 Tafeln vollständig vor. Die Grabungszeichnungen werden im Maßstab 1:50 wiedergegeben und füllen 18 Beilagen.

Mit einem eigenen Beitrag hinterfragt Jochen Haberstroh das historische Umfeld der Stammburg. Dabei stützt er sich auf Radar-Messungen, die das Sachgebiet Geophysik des Denkmalamtes 2013 auf dem Gelände der Burg Wittelsbach durchführte. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass noch erhebliche Denkmalsubstanz im Boden steckt. Haberstroh formulierte es so: „Es steckt noch viel Potenzial in der Anlage.“

Ergänzende Messungen im vergangenen Jahr auf dem in nordwestlicher Richtung rund 200 Meter entfernten Klingenberg haben ergeben, dass dort ebenfalls einmal eine Burganlage stand. Haberstroh befasst sich in seinem Beitrag mit der Frage, ob beide Anlagen gleichzeitig existierten und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Seine Schlussfolgerung ist, dass die Bedeutung des Klingenbergs neu bewertet werden muss.

Der Anfang vom Ende der Burg Wittelsbach war der Bamberger Königsmord. Der Wittelsbacher Otto VIII. ermordete 1208 den deutschen König Philipp von Schwaben. Danach zog sich Otto auf seine Stammburg zurück. Das glaubt Haberstroh. Er kann sich gut vorstellen, dass Ottos Cousin, Ludwig der Kelheimer, der mit der Verfolgung des Mörders beauftragt worden war, ein Zeichen setzen wollte – und die Burg des Wittelsbachers vom Klingenberg aus belagerte.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann versprach: „Wir werden das Werk mit großem Interesse lesen.“ Landrat Klaus Metzger und er hoffen, dass die Ergebnisse in die Landesausstellung 2020 einfließen werden, die bekanntlich im Wittelsbacher Land stattfinden wird.

Publikation Die beiden Bände „Robert Koch, Die Ausgrabungen in der Burg Wittelsbach 1978-1981. Befunde und Funde“ ist im Buchhandel oder direkt beim Verlag Michael Laßleben in Kallmünz erhältlich und kostet 65 Euro. ISBN 3-7847-5405-5.