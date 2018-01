2018-01-10 13:36:00.0

Beruf Ohne Abi berufsbegleitend zum Bachelor

Veronika Köpf ist Leiterin der Notaufnahme am Friedberger Krankenhaus. Um weiterzukommen, bildet sie sich an einer privaten Hochschule fort.

Endlich sitzen, statt ständig hin und her zu hetzen. „Das mag ich am Studieren“, sagt Veronika Köpf und lacht. Die Krankenschwester aus Friedberg studiert berufsbegleitend „Gesundheits- und Sozialmanagement“ im vierten Semester an der FOM Hochschule in Augsburg. Was für ihre Kommilitonen vielleicht manchmal anstrengend ist, erlebt die 37-Jährige als willkommene Abwechslung: sitzen und zuhören. Tagsüber ist sie als Leiterin der Notaufnahme im Friedberger Krankenhaus immer unter Druck. 50 bis 90 Patienten müssen sie und ihre Kollegen und Kolleginnen jeden Tag versorgen: Herzinfarkte, Verletzungen, Blutungen, Brüche. Stress pur. Da kommen ihr die Vorlesungen oft wie ein Spaziergang vor.

Veronika Köpf hat nach ihrem Realschulabschluss Krankenschwester gelernt und 2000 ihre Ausbildung am Klinikum Augsburg abgeschlossen. Später absolvierte sie eine Weiterbildung zur sogenannten „Pain Nurse“ und erwarb Fachkompetenzen im pflegerischen Schmerzmanagement. Damals arbeitete Köpf zunächst auf der Entbindungsstation. Später wechselte sie in die Notaufnahme. Als die Leiterin dort schwanger wurde, übernahm sie die Leitung. „Ohne zusätzliche Qualifikation“, sagt Veronika Köpf heute. Es war ihr Chef, der ihr zu seinem Studium riet. „Ich habe doch gar kein Abitur“, war Köpfs erster Gedanke. Der Geschäftsführer wusste, dass ein Studium mit entsprechender Qualifikation auch ohne Abitur möglich ist.

Veronika Köpf nahm diesen Gedanken auf und begab sich im Internet auf die Suche nach einem passenden Studiengang. Der war schnell gefunden. „Gesundheits- und Sozialmanagement“ an der FOM Hochschule in Augsburg. Der Weg dorthin war kurz, das Zeitmodell für ihren Job optimal und die Studieninhalte wie maßgeschneidert für ihre neue Herausforderung als Leiterin der Notaufnahme.

Seit vier Semestern pendelt die Krankenschwester mehrmals in der Woche nach Augsburg. Manchmal sei es hart, den anstrengenden Job und das Studium unter einen Hut zu bringen. Obwohl sie ihren Dienstplan selber schreibt, ist ihr persönliches Zeitmanagement für Veronika Köpf oft eine Herausforderung. 120 bis 160 Stunden im Monat arbeitet die gebürtige Affingerin in der Notaufnahme, dreimal in der Woche abends und alle zwei Wochen samstags muss sie in die FOM.

Ihr Jahrgang ist klein. Acht Studierende insgesamt. „Gemeinsam geht alles besser“, so Köpf. „Wir helfen uns untereinander, treffen uns zum Lernen und motivieren uns immer wieder von Neuem.“ Nicht jedes Fach fällt ihr leicht: „Besonders übel sind Finanzmathematik und Rechnungswesen“, resümiert die Krankenschwester. Am meisten liegen ihr die angewandten Fächer wie Medizinische Terminologie und Technologie oder Projektmanagement.

Zum Ausgleich geht Veronika Köpf joggen. „Das ist schnell erledigt und man kriegt den Kopf frei.“ Eineinhalb Jahre noch, dann hat Veronika Köpf ihren Bachelor in der Tasche. Sie liebt ihren Job. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, bis zur Rente in der Notaufnahme zu arbeiten.“ Durch den Studienabschluss hat sie die Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren. (AN)

FOM Hochschule

Mit 38000 Studierenden ist die FOM (früher Fachhochschule für Oekonomie und Management) laut Wissenschaftsrat die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 29 Hochschulzentren die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen sowie Gesundheit & Soziales zu absolvieren. Die Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Getragen wird die FOM von der gemeinnützigen Stiftung Bildungs-Centrum der Wirtschaft mit Sitz in Essen. Die Hochschule ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und hat von der FIBAA Anfang 2012 das Gütesiegel der Systemakkreditierung verliehen bekommen – als erste private Hochschule Deutschlands.

Infos im Internet unter www.fom.de