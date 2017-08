2017-08-06 17:58:00.0

Petersdorf Oldtimer tuckern gemütlich durchs Edenhauser Tal

Zwei Dutzend Fahrzeuge vom Lanz-Bulldog bis zur Oldsmobile-Limousine beteiligen sich an der Ausfahrt in Petersdorf

Knapp zwei Dutzend Fahrzeuge beteiligten sich am Samstag an der Oldtimer-Ausfahrt in Petersdorf. In erster Linie nahmen an dem Treffen Traktoren teil, die durchaus bis heute noch in Betrieb sind. Ein echter Oldie war der Lanz-Bulldog aus dem Jahr 1939. Ganz am Ende der Kolonne befand sich der wohl wertvollste Teilnehmer: eine weiße Oldsmobil-Limousine, die im Jahr 1955 gebaut wurde. Nach einem Fototermin am alten Sportplatz startete eine gemeinsame einstündige Runde, die gemütlich durch das Edenhauser Tal führte. Bei der Abfahrt der Oldtimer-Fahrzeuge war vor dem Gasthaus Kügle schon alles bereit für das traditionelle Sommerfest, das die Freiwillige Feuerwehr Petersdorf abends feierte. Zelte waren aufgebaut, ebenso Tische und Bänke. Hier saßen die Besucher am Abend gemütlich beisammen. (jeb)