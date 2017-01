2017-01-13 17:00:00.0

Infrastruktur Parkroute soll in Mering Probleme lösen

In Mering gibt es jetzt eine Parkroute. Die führt an öffentlichen Stellplätzen vorbei und hilft bei der Suche.

Parkplätze sind in Mering zwar vorhanden, aber nicht jeder findet sie sofort. Dabei stehen im Innenort circa 600 Parkplätze zur Verfügung, davon etwa 300 öffentliche und 300 Kundenparkplätze, so CSU-Ortsvorsitzender und Zweiter Bürgermeister Florian Mayer.

Wer mit offenen Augen durch Mering läuft, wird die neuen Schilder im Innenort bereits entdeckt haben. „Da wird auf eine Parkroute hingewiesen“, so Mayer. Das Konzept gehe auf einen Antrag der CSU aus dem Jahr 2015 zurück, der mit dem Gewerbeverein „Mering Aktuell“ erarbeitet wurde und 2012 in ähnlicher Form schon von den Grünen vorgeschlagen wurde.

Im Rahmen eines Arbeitskreises wurde nun die konkrete Lösung von allen drei Fraktionen erarbeitet, auch wenn die SPD am Ende dann doch nicht abschließend zugestimmt hat. Die Marktgemeinderäte Petra von Thienen (Grüne), Irmgard Singer-Prohazka (SPD) und Georg Resch (CSU) liefen außerdem zusammen mit dem Florian Mayer, Rudolf Kaiserswerth (Grüne), Boris Küppersbusch (Straßenverkehrsbehörde) und einem Mitarbeiter des Meringer Bauhof den Innerort ab, um Standorte für die Beschilderung zu finden.

Da nicht jeder problemlos freie Parkflächen finde, sei es nur konsequent, über ein Parkleitsystem nachzudenken, waren sich Petra von Thienen und Florian Mayer einig. Technisch aufwendige Lösungen machen aber in Mering keinen Sinn, sodass man sich auf eine einfache Parkroute geeinigt hat. Die Schilder wurden nun kürzlich aufgestellt. Dabei kann die dargestellte Route in der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße (Einbahnstraße) nur in einer Richtung befahren werden. Am mehreren Stellen werden die Autofahrer mit speziellen Schildern „Zur Parkroute“ auf diese hingeführt (rote, gestrichelte Linien). Anschließend werden sie dann durch entsprechende Schilder über die Parkroute geführt. Auf diese Weise kommt man an den meisten Parkplätzen im Innenort vorbei. Auf einige größere Parkplätze außerhalb der Parkroute, wie z. B. der bei der Schloßmühle, wird mit speziellen Schildern hingewiesen.

Mering soll damit wieder etwas attraktiver für Besucher werden. Angeregt wurde im Rahmen des Antrages noch, dass die Marktgemeinde die Informationen im Paar-Anzeiger bewirbt und der Gewerbeverband diese zur Eigenwerbung nutzt, denn viele Parkplätze im Meringer Innenraum stehen kostenlos zur Verfügung. (FA)