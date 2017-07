2017-07-25 16:53:00.0

Veranstaltung Pawn Painters rocken mit Slitch Fane in Pöttmes

Das Rockfestival mit zwei Bands lockt etwa 150 Besucher an die Rudolf-von-Diesel-Straße. Dabei stand es schon auf der Kippe.l Von Philipp Kiehl

Beim Rockfestival in Pöttmes bewies die Band Pawn Painters viel Geduld und überzeugte das Publikum. Mitte: Sänger, Simon Mennes. Links: Gitarrist Felix Kreitmeier. Am Bass: Jakob Schmidt (rechts).

Um 22.30 Uhr betraten die fünf Musiker der Schrobenhausener Rockband Pawn Painters die Bühne. Sichtlich erleichtert begrüßte Simon Mennes, Sänger der Gruppe, das Publikum: „Guten Abend Pöttmes.“ Etwa 150 Besucher hatten sich zu diesem Zeitpunkt auf einem unbebauten Grundstück an der Rudolf-Diesel-Straße zum Rockfestival eingefunden. „Singt, tanzt, mosht“, forderte Mennes sie auf.

Dabei stand der Auftritt schon auf der Kippe. Die kurzfristige Verlegung des Rockfestivals weg vom Volksfestplatz hatte die Veranstalter vor einige Schwierigkeiten gestellt. Wie berichtet, hatten verärgerte Anwohner bei Veranstalter Herbert Pukas gegen die Veranstaltung protestiert. Die Pawn Painters dachten kurz darüber nach, das Konzert abzusagen. Dann wurde das neue Areal doch in Windeseile für das Konzert vorbereitet. Möglicherweise lag es an der Verlegung, dass zunächst wenige Besucher da waren. Simon Mennes sagte aber: „Wir spielen auch vor fünf Leuten.“ Dafür sei der Aufwand einfach zu groß gewesen. Knapp 50 Musikfans waren da, als die Punkband Slitch Fane aus Ingolstadt den Abend eröffnete. Sie hatten einige Fans mitgebracht, die vor der Bühne tanzten.

Noch mehr stieg die Stimmung, als die Pawn Painters die Bühne betraten. Immer wieder forderte Mennes das Publikum auf zu klatschen und heizte so die Stimmung an. Bei ihrem bekanntesten Song „Talk Philosophie“, schrie der 21-Jährige mit der markant-kehligen Stimme im feinsten Metal-Stil in die Pöttmeser Dunkelheit. Beim Song „Kingdom“, forderte er das Publikum auf, sich zu setzen. Ein ruhiger Moment im sonst so gitarrenlastigen Rockgewitter. „Es hat mega Spaß gemacht“, sagt Mennes.