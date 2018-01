2018-01-07 20:57:00.0

Hochwasser Pegel der Paar in Aichach und Dasing sinken

Nach Starkregen sinkt der Wasserstand wieder. Feuerwehr bleibt von Einsätzen im Wittelsbacher Land verschont. Polizei sind keine Schäden oder Behinderungen bekannt.

Spargelacker mit viel Wasser in Radersdorf: Die Regenfälle in den letzten Tagen setzten hier den Spargelacker in Radersdorf, Ortsteil von Kühbach, unter Wasser. Da ist zu hoffen, dass es in den nächsten Tagen trockener wird, damit die Flüsse nicht über die Ufer steigen.

Hochwasser herrschte am Freitag an der Paar (wir berichteten). Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gab gegen Mittag eine Hochwasserwarnung bis zum Montag, 8. Januar, um 13 Uhr heraus. Sie wurde allerdings bereits am Freitagabend wieder aufgehoben. Am Freitag sorgten die Regenfälle der Nacht dafür, dass die Paar und ihre Zuflüsse anschwollen. Am Pegel in Dasing war gegen Mittag Meldestufe 1 (leichte Ausuferungen) erreicht. Am „Blauen Steg“ in Aichach überschritt der Wasserstand die Meldestufe 2 mit einem Wasserstand von 163 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt (Bild Mitte rechts). Diese bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden und leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen entstehen könnten. Das Wasserwirtschaftsamt ging davon aus, dass sich die Hochwassersituation im Laufe der Woche entspannt. Der Polizei in Aichach sind bislang keine Schäden oder Behinderungen wegen des Hochwassers bekannt. Keinen einzigen Einsatz hatte die Feuerwehr, wie Kreisbrandrat Christian Happach auf Anfrage berichtet. (bac)