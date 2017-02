2017-02-02 07:03:00.0

Aichach-Friedberg Pensionierten Polizisten lässt Verbrechen von 1976 nicht los

Ungewöhnlicher "Fahndungsaufruf": Warum einen Polizeibeamten das Verbrechen an dem sechsjährigen Eustachius Hell in Kühbach (Aichach-Friedberg) bis heute nicht loslässt. Von Carmen Jung

Das tragische Schicksal von Eustachius Hell hat ihn zeit seines Lebens nicht losgelassen: Als Sachbearbeiter dieses Falls bei der Kriminalpolizei Augburg war Lorenz Günthner nah dran an dem dramatischen Geschehen kurz vor Weihnachten 1976. Als unsere Zeitung zum 40. Jahrestag der Entführung und Ermordung des Sechsjährigen aus Paar bei Kühbach über das Verbrechen berichtet, stutzt der heute 75-Jährige. Es ist die Information, die sich bis heute hartnäckig in Kühbach hält: dass der Täter schon nach acht Jahren wieder freigekommen sein soll. Das aber kann der pensionierte Kripobeamte nicht glauben.

Trauer, Wut, Empörung

Günthner schildert seine Gefühle: „Da kommt das alles wieder zurück.“ Der Ermittler hat 1976 einen Sohn, der nur wenig älter ist als Eustachius Hell. Bei der Zeitungslektüre kommt zum Beispiel die Emotion und das Mitfühlen mit den Eltern zurück, die ihren Buben am Nachmittag des 20. Dezembers 1976 als entführt melden. Er ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Wenige Stunden später fordert eine Männerstimme am Telefon 200.000 Mark. Die Eltern schalten die Polizei ein. Was keiner weiß und was im Nachhinein besonders erschüttert: Zu diesem Zeitpunkt ist der Erstklässler bereits tot.

Der Täter wird wenige Tage später gefasst und damit stirbt die Hoffnung, der Bub könnte noch lebend gefunden werden. Der Täter führt die Polizei zur Leiche des Kindes. Neben der Trauer kommen in der Bevölkerung bald Wut und Empörung über den Mörder auf. Der 32-Jährige, mehrfach vorbestrafte und verschuldete Mann hat eine Bank in Kühbach überfallen wollen, sich aber nicht getraut, wie er später gesteht. Der sechsjährige Bub, der gerade von der Schule nach Hause geht, wird so zum Opfer.

Schon im Februar 1977 kommt es zur Verhandlung vor dem Augsburger Schwurgericht. Der Gerichtssaal kann den Menschenandrang nicht fassen. Die Emotionen schlagen hoch, es kommt zu tumultartigen Szenen, Besucher fordern die Todesstrafe. Der Täter wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und zu zehn Jahren wegen erpresserischen Menschenraubes verurteilt.

In der Tat ist der so Verurteilte nicht bereits nach acht Jahren freigekommen. Matthias Nickolai, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, informiert: Der Mörder von Eustachius Hell ist knapp 29 Jahre hinter Gitter gesessen. 2006 sei seine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt worden, so Nickolai. Etwa zwei Jahre später ist der Täter gestorben, haben Günthners Recherchen ergeben.

Lorenz Günther will sich bedanken

Mithilfe von Zeugen konnte die Kripo damals den Täter ermitteln. Bis heute bewundert Günthner eine Zweitklässlerin. Das Mädchen hatte das Autokennzeichen richtig notiert. Bis heute hat er das Bedürfnis, der Frau – sie dürfte knapp 50 Jahre alt sein – zu sagen, wie umsichtig sie damals gehandelt hat.

Kontakt Lorenz Günthner möchte sich bei dem Mädchen von damals bedanken. Unsere Redaktion stellt gerne den Kontakt her: Tel. 08251/8981 35.