2017-01-18 15:14:00.0

Gemeinderat Petersdorf sucht Bürger mit Ideen

Die Vorarbeiten sind schon weit gediehen, nun können sich die Petersdorfer einbringen in Sachen Gemeindeentwicklung. Ein Termin steht schon fest Von Stefanie Brand

Petersdorf Viele Referenten zeichneten die Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend in Petersdorf aus. Hauptthema war die Gemeindeentwicklung. Hier sind nun die Bürger gefragt.

Andreas Grägel von der Verwaltungsgemeinschaft Aindling stellte zunächst die Thematik der Feuerbeschau vor und erläuterte, dass die regelmäßige und fachmännische Durchführung eben dieser eine Pflichtaufgabe der Kommune sei. Mit dem Hinweis auf die Brisanz dieser Überprüfung der Bauobjekte entschied das Gremium einstimmig, vorerst einen professionellen Sachverständigen für die Feuerbeschau zur Rate zu ziehen. 3000 Euro muss die Gemeinde dafür berappen.

Anschließend erteilte Bürgermeister Richard Brandner Landschaftsarchitektin Getrud Bittl-Dinger das Wort, die das Plenum und die fünf Zuhörer zum Thema Gemeindeentwicklungskonzept informierte. Die Ideen, was in Petersdorf und den dazugehörigen Ortsteilen entwickelt werden könnte, beruhen nämlich unter anderem auf den Daten des sogenannten Vitalitätschecks 2.0. Dieses Analyseinstrument umfasst die Demografie, das bürgerschaftliche Engagement, die Grundversorgung, den Arbeitsmarkt und die Flächennutzung im Ort. Bringt man all diese Informationen zusammen, entstehen Pläne, die den Istzustand der Kommune dokumentieren und eventuell Ideengeber für künftige Entwicklungsziele sein könnten. Brandner erklärte: „Diese Analyse wurde zu 100 Prozent vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben bezuschusst.“

Doch mit einer Analyse allein rückt die Gemeinde dem Ziel – Flächen zu sparen und Ortskerne zu entwickeln – nur theoretisch näher. Die Auswertungen des Vitalitäts-checks, aber auch die Ideen der Bürger und Gemeinderäte sollen nun in ein Gemeindeentwicklungskonzept münden.

Was als Nächstes ansteht, ist die Auftaktveranstaltung zu diesem Thema. Dabei sollen vier festgelegte Arbeitskreise mit Inhalten und vor allem auch Mitgliedern aus den verschiedenen Ortsteilen befüllt werden.

Finden sollen sich dabei Akteure für folgende Themen: Leben im Dorf, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Versorgung und Gewerbe sowie Umwelt, Landschaft, Naherholung. Der Rathauschef wünscht sich für die Auftaktveranstaltung, die am 21. Februar um 19 Uhr im Gemeindezentrum stattfindet, engagierte Bürger, Gemeinderäte, Vereine und Vorstände, die gemeinsam die Themen mit Leben füllen sollen. Sobald die geplanten Maßnahmen konkreter vorliegen, kann nach entsprechenden Fördertöpfen gesucht werden, die die Finanzierung eben dieser Maßnahmen ermöglichen.