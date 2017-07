2017-07-26 16:00:00.0

Gemeinderat Petersdorfs neuer Bürgermeister drückt aufs Gas

Dietrich Binder bringt Planungen für Ertüchtigung des Alsmooser Brunnens mit Hochdruck voran. Sein Ziel ist ein Konsens. Wie er Kritik im Gemeinderat begegnet Von Stefanie Brand

Petersdorf Als eine harmlose Beichte hatte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder die Information verpacken wollen, dass das Dauerbrennerthema Wasserversorgung volle Fahrt aufgenommen hat. „Ich bin vorgeprescht, weil die Zeit rennt“, erklärte der neue Rathaus-Chef. Binder hat das Ingenieurbüro mit den Antragsunterlagen beauftragt, damit die Förderleistung des Alsmooser Brunnens aufgestockt werden kann. Kostenpunkt: 1725 Euro. Auch die Beprobung des Wassers, die Klarheit über die Qualität bringen soll, hat Binder in Auftrag gegeben. Kosten: 1827 Euro.

Binder hatte alle Beteiligten an einen „runden Tisch“ geholt, darunter Vertreter des Wasserwirtschaftsamts, des Wasserzweckverbands, der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, des Ingenieurbüros und des Naturschutzamts. Sein Ziel: eine Kompromisslösung, die für alle Seite tragbar und dem straffen Zeitplan dienlich ist.

Bereits im Vorfeld ist ein wahrer Fauxpas passiert: Einige Bäume waren auf Geheiß des Wasserwirtschaftsamtes am Alsmooser Brunnen gefällt worden. Die Naturschutzbehörde stoppte die Arbeiten, weil es sich um eine Biotop ähnliche Fläche handle. Die Behörde fordert nun eine Kartierung des Biotopbestands. Dieser Punkt entfachte am Montag im Gemeinderat eine Diskussion.

Robert Langenegger, Andreas Lamminger und Peter Brandner wollten wissen, wie eine nicht gepflegte Fläche einfach zum Biotop werden konnte. Lamminger befürchtete eine falsche Reihenfolge: Zunächst müsse der Platz für den Brunnen festgelegt werden, dann der Zaun feststehen und zuletzt könnten Bäume und Sträucher festgelegt werden. Dass der Naturschutz mehr Gewicht habe als der Wasserschutz und nun Bäume in der Wasserschutzzone bewilligt würden, leuchtete nicht jedem ein. Willi Niedermeier kritisierte Kosten für einen Landschaftsplaner.

Stephan End versuchte zu vermitteln: Es gehe nur darum, die Fläche so herzurichten, dass alle Interessen gewahrt würden. Deutlich stärkte er Binder den Rücken und sprach von einem zielführenden Weg. Ziel müsse sein, „Kompromisse anzustreben, anstatt Kante zu zeigen“, forderte der Zweite Bürgermeister und ermunterte die Räte, den Rathaus-Chef zu unterstützen.

Binder betonte mehrfach, dass der, noch nicht festgelegte, Standort des zweiten Brunnens keineswegs gefährdet sei, nur weil der Biotop-Charakter erhalten werden solle. Auf dem Weg zum Konsens sei festgelegt worden, dass im Umkreis von zehn Metern keine Bäume stehen dürften, deren Wurzelwerk die Rohre schädigen könnte. Sein Fazit aus stundenlangen Gesprächen: „Es sind keine Auflagen, die nicht erfüllbar sind.“ Zudem verliefen die Gespräche „zu 90 Prozent lösungsorientiert“ berichtete er und erklärte eindringlich, dass die Naturschutzbehörde nicht über den Bau eines zweiten Brunnens bestimmen möchte, sondern sich nur eine naturnah gestaltete Fläche wünsche.

Um die notwendige Ertüchtigung des Alsmooser Brunnens bis Ende des Jahres umsetzen zu können, tritt Binder mächtig aufs Gas. Er forderte nachdrücklich von den Räten, sich nicht in Details zu verzetteln, die finanziell nur einen geringen Aufwand bedeuteten, aber zur Blockade im ohnehin knappen Zeitplan führten. Auch sollten sie ihre Energie für die Entscheidungen bündeln, bei denen es um Millionenbeträge – wie etwa beim Hohenrieder Hochbrunnen – gehe. Simon Plöckl zog verbal den Hut: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Juli so weit sind.“ Auch forderte er seine Kollegen auf, das Thema vertrauensvoll in die Hände des Bürgermeisters zu legen.

Diese Vertrauensbekundung bewog Binder dazu zu verraten, dass es auch sonst weitergeht. Mit Hochdruck werde noch vor der Sommerpause an der Planung gearbeitet, den Alsmooser Brunnen zu ertüchtigen und in seiner Pumpleistung aufzustocken. Funktioniert das, kann der Hohenrieder Brunnen Ende des Jahres außer Betrieb genommen werden. Parallel laufen Gespräche über eine Notversorgung für die Gemeinde. Eine Schätzung für einen Notverbund beläuft sich auf 80000 Euro. Wird dieser in Kombination mit dem Hochbehälter ermöglicht, gewinnt man Zeit für die Planung des zweiten Brunnens. Zudem wird dessen Genehmigung erleichtert. Er wird voraussichtlich im selben Wasserschutzgebiet liegen wie der aktuelle Brunnen.

Am Ende nahm das Gremium den Sachstand zur Kenntnis.