2016-12-23 13:56:00.0

Kühbach Pfarrer Paul Mahl: Seit zehn Jahren Kühbachs Seelsorger

Pfarrer Paul Mahl feierte in Kühbach einen Dankgottesdienst zu seinem zehnten Jubiläum. Dabei und beim anschließenden Stehempfang gab es mehrere Überraschungen. Von Helene Monzer

Kühbach Zu seinem zehnjährigen Jubiläum in der Pfarreiengemeinschaft Kühbach feierte Pfarrer Paul Mahl mit Pfarrer Norbert Hager und Pfarrer Johann Menzinger und den Gläubigen einen Dankgottesdienst. Vertreter aus den Gremien der Pfarreien Kühbach, Unterbernbach, Großhausen und Unterschönbach beteiligten sich an der Gestaltung des Gottesdienstes, den als Überraschung für Pfarrer Mahl die Gruppe Kaleidoskop musikalisch umrahmte.

Pfarrer Mahl bedankte sich zum Schluss bei allen, die sich bei der Vorbereitung und Mitfeier mit ihren Gaben eingebracht haben. Er freute sich, dass so viele Ministranten gekommen waren. Ein besonderer Dank galt Festprediger Pfarrer Menzinger für seine zutreffenden und überzeugenden Worte.

Beim anschließenden Stehempfang im Pfarrsaal gratulierten viele Pfarreimitglieder. Pastoralratsvorsitzender Josef Golling bedankte sich im Namen der gesamten Pfarreiengemeinschaft. „In den zehn Jahren hat sich einiges getan, woran Mahl maßgeblich beteiligt war, wie zum Beispiel die Pfarrhofsanierung, die Restaurierung der Seitenaltäre, die Kirchplatz-Neugestaltung und vieles mehr“, betonte Golling.

Pastoralratsvorsitzender: Wir hoffen auf zehn weitere Jahre“

Weiter sagte er: „Aber fast noch mehr zählt für uns, dass wir in Ihnen einen lebensfrohen, immer positiv gestimmten Pfarrer bei uns haben, der sehr gut seine seelsorgerischen Aufgaben verrichtet und würdevolle Messen zelebriert.“ Großen Beifall gab es, als Josef Golling den Wunsch äußerte: „Wir hoffen, dass wir Sie mindestens noch weitere zehn Jahre bei uns haben können.“ Als Zeichen des Dankes überreichte Kirchenpfleger Franz Baumer im Namen der vier Pfarreien dann ein Geschenk.

Seitens der Marktgemeinde gratulierte stellvertretender Bürgermeister Stefan Schneider. Die Ministrantinnen Franziska Wagner und Lena Heib überraschten Mahl mit einem Gedicht und Blumen. Pfarrer Mahl, der in Junkenhofen (Gemeinde Gerolsbach, Kreis Pfaffenhofen) aufgewachsen ist, ist im Oktober 2006 in sein Amt eingeführt worden. Zuvor war Mahl in Schrobenhausen, in Augsburg St. Max, in Neugablonz (Stadt Kaufbeuren). Nach 19 Jahren als Pfarrer in Lutzingen (Kreis Dillingen) hat er sich dazu entschlossen, nach Kühbach zu wechseln. (mz)