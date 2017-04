2017-03-04 00:01:00.0

Fußball-Bayernliga Pipinsried steigt ins Aufstiegsrennen ein

Der FCP muss zum Spitzenspiel nach Unterföhring. Klubboss Konrad Höß ist zuversichtlich und weiß, worauf es beim Gipfeltreffen ankommt. Rain mit Pflichtaufgabe. Von Sebastian Richly

Altomünster-Pipinsried/Rain Die Zeit der Testspiele ist für die Bayernliga-Fußballer nun vorbei. Am Samstag starten der FC Pipinsried und der TSV Rain in die Punktrunde.

FC Pipinsried Für das Team aus dem Dachauer Hinterland geht es gleich mit Volldampf los. Am Samstag ist die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Hürzeler ab 14 Uhr beim Tabellenzweiten FC Unterföhring gefordert. FCP-Präsident Konrad Höß erwartet einen heißen Tanz: „Der Gegner ist sehr stark. Wir müssen clever spielen. Die Taktik könnte entscheidend werden, einen Favoriten gibt es aber nicht.“ Mit der Vorbereitung war der Klubboss nicht ganz zufrieden: „Es waren sehr gute Spiele dabei, aber auch weniger gute, wie etwa gegen Ehekirchen.“ Mit den Generalproben gegen Aindling (2:1) und Ataspor München (1:0) am vergangenen Wochenende zeigte er sich aber zufrieden. Doch erst am Samstag wird Höß wissen, wo sein Team steht. Mit vier Spielern hat sich der FCP in der Winterpause verstärkt. Besonders angetan ist Höß von Außenverteidiger Daniel Barna: „Er spielt echt richtig gut und hilft uns auf jeden Fall weiter.“ Doch auch die Angreifer Josip Juricev und der ehemalige Hollenbacher Simon Fischer haben Eindruck hinterlassen: „Fischer gibt Vollgas und ist sehr fleißig. Juricev hat gute Ansätze, aber ich erwarte noch mehr.“ Rückkehrer Emre Arik brauche laut Höß noch etwas Zeit: „Er hat keine Spielpraxis und muss sich erst wieder eingewöhnen.“ Mit einem Sieg in Unterföhring würden die Pipinsrieder einen großen Schritt in Richtung Regionalliga machen: „Das ist schon ein vorentscheidendes Duell um den Aufstieg und deshalb enorm wichtig“, so Höß, der sein Team auf einem guten Weg sieht. Im Hinspiel gab es eine knappe 1:2-Pleite.

Neuzugänge Daniel Barna (Dunarea Calarasi/Rumänien), Emre Arik (Bodrumspor/Türkei), Josip Juricev (SV Manching), Simon Fischer (TSV Hollenbach) Abgänge Thomas Schreiner (Türk Ingolstadt), Nico Merz (VfB Hallbergmoos)

TSVRain Ein Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Wolfratshausen ist für die Rainer eine Pflichtaufgabe zum Aufgalopp. „Die Vorbereitung verlief ordentlich. Die Jungs haben im Training gut mitgezogen und auch die meisten Spiele verliefen erfolgreich“, so Trainer Tobias Luderschmid, der dennoch ein schwieriges Spiel erwartet. Zudem hat Wolfratshausen im Winter noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. „Sie haben sich personell gut verstärkt und dadurch an Qualität gewonnen“, so Luderschmid über den Gegner. Zwei Fragezeichen stehen aktuell noch in der Zusammensetzung des Rainer Spielerkaders. David Bauer plagt eine Grippe und Mannschaftskapitän Fabian Triebel schlägt sich mit einer Mittelohrentzündung herum. Im Hinspiel behielten die Rainer 3:1 die Oberhand.

Neuzugänge Keine AbgängeDominik Bobinger (SpVgg Altisheim-Leitheim)