2017-06-08 13:50:00.0

Rehling-Oberach Pizza, Pasta und Hausmannskost: Neue Pächter in Sportgaststätte

Am Freitag eröffnet die neue Pächterfamilie Vruna die TSV-Gaststätte im Rehlinger Ortsteil Oberach wieder. Was sich ändert und was auf der Speisekarte steht.

Die neue Pächterfamilie Vruna im Sportheim des TSV Rehling-Oberach „La Famiglia“, von rechts Papa Maurizio, Mama Loredana und Sohn Luigi. Foto: Josef Abt