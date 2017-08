2017-08-08 17:33:00.0

Polizeibericht Plötzlich brennt die Ballenpresse

Bei Feldarbeiten unweit von Mainbach steigt Rauch auf. Der betroffene Landwirt weiß sich aber zu helfen

Bei Feldarbeiten ist am Montag gegen 17.15 Uhr eine Ballenpresse in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Mainbach (Hollenbach) und Sainbach (Inchenhofen). Der Landwirt wusste sich aber zu helfen. Kurz entschlossen zog er die Presse zum nahen Feuerwehrhaus nach Mainbach. Dort wurde der Brand gelöscht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10000 Euro. (AN)