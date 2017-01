2017-01-24 15:15:00.0

Ausstellung Pöttmes: Fotos aus einem fremden Alltag in Bangladesch

Ludwiga Baronin von Herman stimmt mit Bildern aus Bangladesch nachdenklich. Sie sind bis März im Pöttmeser Rathaus zu sehen. Von Vicky Jeanty

Mit Fotografien aus Bangladesch steigt Ludwiga Baronin von Herman mitten hinein in ein völlig fremdes Leben. Als betroffener Voyeur steht man vor Szenen, die Menschen in Extremsituationen zeigen, die groteskerweise zugleich deren Alltag sind. Ludwiga Baronin Herman brachte von ihrer Reise nach Bangladesch Bilder mit, die nachdenklich machen. Die ein Bewusstsein entwickeln sollen, was wir tun können, damit etwas passiert.

Das südasiatische Land Bangladesch zählt 160 Millionen Einwohner und gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern weltweit. 16 Millionen Menschen wohnen allein in und um die Hauptstadt Dhaka. 80 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Schlagzeilen aus Bangladesch betreffen in der Regel Missstände oder Katastrophen. Im vergangenen Jahr wurde mitten in der Hauptstadt ein Attentat verübt, dem auch zahlreiche Ausländer zum Opfer fielen.

2013 stürzte ein riesiges Fabrikgebäude ein. Bilanz: über 1000 Tote, über 2000 Verletzte. Jedes Jahr fegt der Monsun über das Land. Die globale Erwärmung und das Ansteigen des Meeresspiegels treffen Bangladesch in besonderem Maße. Hinzu kommen Korruption, Ausbeutung, Umweltzerstörung und verseuchte Flüsse. Darunter leiden vor allem die Armen, die in Slums ein menschenunwürdiges Dasein fristen.

Die Profifotografin hat in Dhaka über 700 Bilder gemacht. Knapp 20 davon zeigt sie im Kultursaal. Sie war in Leder-und Textilfabriken und sah Dinge, die sie erschreckt haben, heißt es in ihrer kurzen Ansprache.

Edle Stoffe, gemacht von armen Menschen

Frauen, Kinder, Jugendliche, die für einen Minilohn Kleider herstellen, die barfuß in Laugen rumstapfen und giftigen Dämpfen ausgesetzt sind. Sie war nah dran am Fluss Buriranga, in den ungeklärte Abwässer der Stadt und der zahllosen Lederfabriken fließen. Ein toter Fluss, in den lachende Jungs hineinspringen. Eine Straße voll Abfall, ein blinder Bettler, ein hübsches kleines Mädchen mit Armreif und Halskette. Sie sah schicke Textilgeschäfte, in denen das feine Tuch ordentlich gestapelt in Regalen liegt. Edle Ware, die zuvor durch unzählige Hände unterbezahlter Arbeiter ging.

Dagegen klingt die Agenda 2030 mit ihren fünf Schlagworten geradezu verwegen optimistisch: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership beinhaltet die ehrgeizige Vision, dass die gesellschaftlichen, klimatischen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sich weltweit positiv entwickeln und stabilisieren. Nur dann könnte den Menschen ein menschenwürdiges und friedvolles Leben gewährleistet werden. Die Verantwortung, die jeder Einzelne zu übernehmen hat, ist Pflicht und Herausforderung zugleich. Von einer nachhaltigen Verbesserung berichtete die Fotografin: Dhaka bekommt für seine Lederbetriebe und Gerbereien eine Kläranlage in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt. Der deutsche Staat war an dem Projekt beteiligt.

In seiner kurzen Laudatio lobte Bürgermeister Franz Schindele die Initiative seiner Kulturreferentin, die mit dem Kulturprojekt nahtlos an das Thema „Frieden“ vom vergangenen Jahr anknüpfe. Mit dem Label Fair Trade stehe die Gemeinde vermehrt zum sensiblen Umgang mit Ressourcen und treibe das Umweltbewusstsein voran. Gut 20 Gäste, darunter mehrere Gemeinderäte, kamen zur Eröffnung.

Laufzeit Die Ausstellung ist noch bis März zu den regulären Öffnungszeiten des Pöttmeser Rathauses zu besichtigen.