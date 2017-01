2017-01-14 12:15:00.0

Auszeichnung Pöttmes: Helmut Schenke erhält Silberdistel für sein Engagement

Seit Jahrzehnten setzt sich der 84-Jährige Helmut Schenke für Menschen, Tiere und Umwelt im Landkreis ein. Auch kommunalpolitisch ist er aktiv. Von Nicole Simüller

Als Helmut Schenke und seine Frau Ute vor rund 50 Jahren auf den Gumppenberg zogen, kannten sie in Pöttmes so gut wie niemanden. Lange Zeit blieb das so. Bis im April 1988 bekannt wurde, dass der Landkreis eine Mülldeponie am Gumppenberg bauen will. Der 84-jährige Schenke erinnert sich: „Von heute auf morgen war das Leben ein total anderes.“

Schon am nächsten Tag wurde eine Bürgerinitiative (BI) gegründet: an vorderster Stelle das Ehepaar Schenke und weitere Mitstreiter. Die BI hatte bekanntlich Erfolg. Der Landkreis gab seine Pläne 1989 auf. Bürgermeister Franz Schindele, der Schenke in der damaligen Zeit kennenlernte und heute als Freund und Vorbild bezeichnet, sagt: „Es war ein Glücksfall, dass Helmut Schenke dort gewohnt hat, sich engagiert hat und dieses Unheil abwenden konnte.“

Überreichung im Kultursaal

Für dieses Engagement sowie für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Umwelt- und Tierschutz, in der Kommunalpolitik sowie zuletzt in der Asylhilfe wurde er nun mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet. Er bekam sie im Kultursaal des Pöttmeser Rathauses überreicht, zusammen mit seiner Ehefrau und tatkräftigen Mitstreiterin Ute Schenke. Viktoryia Bychkova begleitete die Feier am Flügel.

Schenke hatte Familienangehörige, Freunde und Wegbegleiter der damaligen BI, von Bund Naturschutz, Landschaftspflegeverband, Bürgerblock und Tierhilfe Jonathan in Neuburg eingeladen. Er dankte für ihre Unterstützung und würdigte ihr Engagement: „Für mich ist ganz wichtig, dass all das niemals als Einzelner gebracht werden kann.“

Schenke blickte auf die Aktivitäten von ihm und seinen Gästen zurück: darunter die private Wildvogel-Auffangstation, die er und seine Frau 20 Jahre betrieben, seinen Einsatz für die Gründung des Landschaftspflegeverbands, beim Bund Naturschutz oder die bis heute währende Arbeit im Gemeinderat.

„Die Wiesen waren voller Silberdisteln“

Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, übergab Schenke die Silberdistel und sagte, sie sei für ihn wie geschaffen: „Sie ist für Menschen mit hohem ehrenamtlichem Engagement gedacht.“ Die Pflanze sei außergewöhnlich schön, aber auch stachelig und wehrhaft. Sie habe damit Symbolkraft. „Man muss für alles kämpfen, muss sich wehren“, so Lichtenstern. So wie Schenke das im Lauf seines Lebens immer wieder getan habe.

Der 84-Jährige hat einen besonderen Bezug zur Silberdistel. Als der gebürtige Bremer nach Pöttmes kam, weideten am Gumppenberg rund 1000 Schafe des Barons von Gumppenberg auf extensiv bewirtschafteten Wiesen. „Die Wiesen waren voller Silberdisteln“, schwärmte Schenke. Später seien die Schafe abgeschafft, die Wiesen umbrochen worden. Heute wachsen dort keine Silberdisteln mehr.

Die Auszeichnung für Schenke ist bereits die dritte, die nach Pöttmes geht. 2010 hatte die Dorfgemeinschaft Osterzhausen die Silberdistel bekommen, nachdem sie für den krebskranken Georg Kohlhaupt eine Typisierungsaktion auf die Beine gestellt hatte. Sechs Jahre zuvor war Melanie Drexler aus Echsheim die Silberdistel überreicht worden. Die damals 13-Jährige pflegte eine kranke Frau aus der Nachbarschaft.