2017-06-05 05:32:00.0

Pöttmes Pöttmes freut sich auf sein Volksfest

Mit der Bierprobe im Kultursaal im Rathaus stimmten sich die Organisatoren auf das bevorstehende Volksfest ein. Es beginnt in eineinhalb Wochen. Von Vicky Jeanty

Während in der Nachbargemeinde Baar schon beim Brauereifest gefeiert wird (siehe eigener Artikel), laufen in Pöttmes die Vorbereitungen für das Volksfest. Vom Mittwoch, 14. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, steigt das Fest auf dem Volksfestplatz. Traditionell ist die Bierprobe der inoffizielle Auftakt.

Für Hans Steiger als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins ist es das zweite Fest, das unter seiner Regie über die Bühne geht. Der gesamte Vorstand hilft tatkräftig mit. Anknüpfend an den Erfolg vom vergangenen Jahr, das den Besuchern unterhaltsame Stunden und Festwirtin Michaela Kemper von der Lanzl Gastronomie ein gut gefülltes Festzelt bescherte, begrüßte Steiger die Gastronomin.

Sie freut sich auf das Fest: „Ich hoffe, dass alles so gut läuft wie im vergangenen Jahr.“ Ähnlich äußerte sich Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, der wieder ein eigenes Festbier gebraut hat. Bürgermeister Franz Schindele lobte die gute Zusammenarbeit der Organisatoren und der zahlreichen Vereine, ohne deren Engagement die Veranstaltung nicht zu realisieren sei. Ausdrücklich bedankte er sich bei allen, die für den reibungslosen Ablauf zuständig sind, allen voran dem Verkehrs- und Verschönerungsverein.

Fünf Königinnen und eine Prinzessin kommen nach Pöttmes

Fünf Königinnen und eine Prinzessin unterschiedlicher Ressorts haben ihr Kommen zum Auftakt zugesagt: die Schrobenhausener Spargelkönigin Isabella Fischer, die bayerische Kartoffelkönigin Johanna Daferner, die Karlshulder Rosenkönigin Theresa Traber, die Gerolsbacher Blütenkönigin Nicole Neukäufer und die Gerolsbacher Blütenprinzessin Stefanie Zandl sowie die bayerische Maikönigin Angelika Gawlitza. Steiger witzelte: „Das ist natürlich eine Herausforderung für unseren Bürgermeister.“ Schmunzelnd verwies er auf Schindeles völlig missglückten Bieranstich im vergangenen Jahr.

Eine Überraschung soll es beim Sägewettbewerb am letzten Volksfesttag geben: Steigers Wunsch wäre es, wenn seine Gemeinderatskollegen aus CSU, CWG und Bürgerblock sich in Mannschaften an dem Wettbewerb beteiligen würden. „Mal sehen, ob das klappt, die Anmeldung ist noch zäh.“

Die Anwesenden ließen es sich bei der Bierprobe schmecken, unter ihnen Gemeinderäte sowie Vertreter der Feuerwehr, die die Verkehrssicherung übernimmt.