Pöttmes/Aichach Pöttmeser Familie gibt Benefiz-Fest für Lenny aus Oberschneitbach

Franz und Silvia Schmidberger aus Pöttmes unterstützen erneut ein krankes Kind mit einer Charity-Veranstaltung. Im Helfen sind die beiden schon geübt. Von Vicky Jeanty

Silvia und Franz Schmidberger aus Pöttmes liegen mit ihrer Planung gut in der Zeit. Am Donnerstag, 1. Juni, findet erneut eine Charity-Veranstaltung auf ihrem Betriebsgelände am Pöttmeser „Galgenfeld“ statt. Der Erlös der Veranstaltung geht ausschließlich an die Familie des kleinen Lenny Gerbl aus dem Aichacher Stadtteil Oberschneitbach. Der elfjährige Junge leidet seit seiner Geburt an dem seltenen Isodicentric 15 Chromosom-Defekt. Für die Eltern und die beiden Geschwister bedeutet das eine hohe emotionale und finanzielle Belastung.

Die Schmidbergers haben Erfahrung im Helfen. Im August vergangenen Jahres galt ihre Charity-Veranstaltung der kleinen Alyssa Kröber aus Tödtenried (Sielenbach), die ebenfalls an einem seltenen Gen-Defekt leidet (wir berichteten). „Uns geht es gut, da wollten wir anderen auch was Gutes tun“, begründen Silvia und Franz Schmidberger ihre erneute Initiative.

Kontakt kam über Elisabethschule zustande

Beide Male haben sie sich an die Elisabethschule der Lebenshilfe in Aichach gewandt, um den Kontakt zu passenden Familien herzustellen zu können. Nicht immer wollen die Eltern mit der Behinderung ihres Sohnes oder ihrer Tochter an die Öffentlichkeit gehen. So habe die erste Familie, mit denen sie im Gespräch waren, nach einer kurzen Überlegungsphase das Angebot dankend abgelehnt, sagt Silvia Schmidberger. „Ich verstehe das“, fügt sie hinzu. Manche Eltern hätten gelegentlich schlechte Erfahrungen gemacht und sie litten unter den abfälligen Bemerkungen, die sie zur Erkrankung des Kindes zu hören bekämen.

Lenny war mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern – eine ältere und eine jüngere Schwester – vor Kurzen zum ersten Mal zu Besuch bei den Schmidbergers in Pöttmes. Dass über den kleinen Lenny in unserer Zeitung im Februar dieses Jahres ein längerer Artikel stand, hätten sie zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme nicht gewusst, so Silvia Schmidberger.

Die Sympathie war auf Anhieb da

Jedenfalls waren sich beide Familien auf Anhieb sympathisch, auch Lenny hat sich offensichtlich wohl gefühlt. Vor allem, als er das Trampolin im Garten der Schmidbergers entdeckte. Lenny sei sofort darauf rumgehüpft, und habe gelacht, berichtet die Hausherrin. Das Trampolinspringen kenne der Junge von zuhause. Das sei einer der seltenen, schönen und entspannten Momente, die alle genießen könnten, sagt Lennys Mutter Sabine.

Lenny kann aufgrund multipler Entwicklungsstörungen nur auf Zehenspitzen laufen, er hat Lernschwierigkeiten, ist sprachlich und motorisch eingeschränkt. Eine leichte Besserung seines Gesamtzustandes hat die Umstellung auf homöopathische Mittel gebracht, die jedoch nicht von der Kasse bezahlt werden. Einmal habe er eine Delfin-Therapie machen können, auf die er sehr gut reagiert habe, weiß Silvia Schmidberger von Lennys Mutter.

Nun wünschen sich die Schmidbergers für ihre Charity-Veranstaltung einen ähnlich schönen Erfolg wie im vergangenen Jahr. Das Rahmenprogramm inklusive Verköstigung steht, ab 17 Uhr sind Freunde und Gäste willkommen. Je mehr Besucher, umso eher könne man mit dem Erlös von Spenden oder sonstigen Beiträgen Lennys Familie finanziell unterstützen.

Zu Alyssa Kröber, ihren Eltern und Geschwistern haben die Schmidberges im Übrigen nach wie vor Kontakt. Silvia Schmidberger hat zu Weihnachten Geschenke vorbeigebracht. „Wir haben die Familie Kröber herzlich eingeladen und hoffen, dass alle kommen können“, sagt sie.

Charity Die Feier ist am Donnerstag, 1. Juni, am Galgenfeld 4a in Pöttmes. Beginn: 17 Uhr. Ein Spendenkonto mit dem Namen „Spende Lenny Gerbl“ ist eingerichtet: Silvia Schmidberger IBAN: DE82720690050300056138 BIC: GENODEF1AIL.