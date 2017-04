2017-04-26 15:33:00.0

Bauausschuss Pöttmeser Kläranlage kommt in die Jahre

Deshalb hapert’s schon mal. Was in Pöttmes und Wiesenbach zu tun ist, soll nun ein Sanierungskonzept klären. Klappt es doch mit dem Pool in den Krautgärten?

Pöttmes Die Kläranlagen in Pöttmes und Wiesenbach sind in die Jahre gekommen. Beide funktionieren reibungslos. Verschiedentlich aber hat es schon Defekte und Ausfälle gegeben, weiß der Pöttmeser Bauamtsleiter Peter Fesenmeir. Deshalb wird nun ein Sanierungskonzept für beide Anlagen erstellt. Es soll klären, welche Investitionen nötig sind.

Der Auftrag für das Konzept ist schon erteilt. Es kostet für die Pöttmeser Anlage über 5100, für die Wiesenbacher 4000 Euro. Darüber wurde der Bauausschuss am Dienstag informiert, berichtete Fesenmeir. Damit will die Gemeinde verhindern, dass Flickwerk betrieben wird. Noch ist völlig offen, wie viel Geld die Gemeinde in die Kläranlagen investieren muss. Das Konzept, das voraussichtlich im Laufe des Jahres fertig wird, soll auch die Wirtschaftlichkeit von möglichen Investitionen beurteilen.

Neben kleineren Bauvorhaben beschäftigte sich der Ausschuss außerdem mit folgenden Themen:

Bauen an der „Unterfeldstraße“ In dem neuen Pöttmeser Baugebiet sind weder Stützmauern noch Zaunsockel erlaubt. Einige Häuslebauer hätten aber gerne solche, andere haben sie einfach gebaut. Nun stand der Ausschuss vor der Frage, ob man den Bebauungsplan ändern, Befreiungen erteilen oder gar den Rückbau der illegalen Sockel fordern sollte. Eine Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung verschoben. Erst wollen sich die Ausschussmitglieder die Situation anschauen.

Pflaster an der Einfahrt An der Einmündung der Schiller- in die Unterfeldstraße in Pöttmes gibt es ein Kopfsteinpflaster. Auf diesem ist eine Bürgerin gestürzt. Deshalb will sich der Ausschuss voraussichtlich vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen. Die Frage war aber auch, ob am drei Meter breiten Pflasterstreifen festgehalten wird, der am Einfahrtstrichter vom neuen, nördlich gelegenen Baugebiet in die Unterfeldstraße geplant ist. So lautet die Ausschreibung. Es ist allerdings laut Fesenmeir ein etwas ebeneres Pflaster vorgesehen. In der nächsten Sitzung will sich der Ausschuss anhand eines Musters entscheiden.

Pool in den Krautgärten Um Schwarzbauten zu legalisieren, hat die Gemeinde Pöttmes einen Bebauungsplan für die Moosbeete und Krautgärten aufgestellt. Ein Swimmingpool mit Überdachung ist damit aber nicht möglich. Deshalb hat der Ausschuss bereits einmal die nachträgliche Genehmigung des Pools verweigert. Angeblich aber habe das Landratsamt nun eine Duldung in Aussicht gestellt, berichtete Fesenmeir von der Sitzung. Nur unter dieser Voraussetzung erklärte sich auch der Bauausschuss mit einer Duldung einverstanden.

Deutschherrenplatz in Echsheim Die von manchen als schwierig empfundene Ausfahrt vom Pfarrhaus in den Deutschherrenplatz in Echsheim wird nicht geändert. Der Ausschuss sah keinen Handlungsbedarf, sondern war der Ansicht, dass die Ausfahrt trotz der Bushaltestelle zu meistern ist. Die Lage vor Ort besteht so seit sieben Jahren.

Tempo 30 im Ort Ebenfalls keinen Handlungsbedarf sah der Ausschuss, was einen Antrag auf Tempo 30 in der Hauptstraße in Handzell anbelangt. Dieser wurde zurückgestellt. Dazu passte ein Schreiben des Landratsamtes, das dem Gremium zuvor zur Kenntnis gegeben worden war. Darin erläutert die Behörde die rechtlichen Grundlagen für eine Temporeduzierung auf Ortsstraßen. Fazit: Sie ist rechtlich gar nicht so leicht möglich. Ebenso nicht möglich ist es, die Mühlenstraße zu sperren. Hier war in der Bürgerversammlung kritisiert worden, dass sich kaum jemand an Tempo 30 halte. Damit verbunden war ein Antrag auf Sperrung, vor allem bei Großveranstaltungen auf Gut Sedlbrunn. Das aber lehnte der Ausschuss ab.

Anträge aus Bürgerversammlungen Eventuell wird die alte Anschlagtafel in Stuben wieder hergerichtet. So lautete der Beschluss zu einem entsprechenden Antrag. Beim kritisierten Abfluss von Regenwasser aus dem Spielplatz an der Pfarrer-Beck-Straße in Gundelsdorf auf ein Privatgrundstück will sich der Ausschuss bei der Besichtigungsfahrt im Sommer einen Eindruck verschaffen. Beim Wunsch der Feuerwehr Kühnhausen auf Anschaffung eines Pelletofens will die Gemeinde erst den Bedarf ermitteln. Noch auf das entsprechende Angebot warten muss man, bevor über eine Beleuchtung des Schulweges von Schorn nach Pöttmes entschieden werden kann.

Schrank für Feuerwehr Einen Schrank im Wert von 5200 Euro will die Feuerwehr Echsheim im Geräteraum aufstellen. Der Ausschuss entschied noch nicht, ob er die Kosten übernimmt oder einen Zuschuss gibt. Das Thema wird behandelt, wenn der Jahresbedarf der Feuerwehren auf der Agenda steht. (jca)