2018-01-21 19:32:00.0

Polizeibericht Pöttmeserin überfährt umgestürzten Baum

Frau sieht quer auf der Fahrbahn liegenden Stamm bei Sandizell zu spät. Das gleiche passiert später einer weiteren Frau aus Pöttmes

Ein umgestürzter Baum auf der Staatsstraße zwischen Schrobenhausen und Sandizell ist in der Nacht zum Sonntag einer 39-Jährigen aus dem Gemeindebereich Pöttmes zum Verhängnis geworden. Die Frau war gegen 1.20 Uhr in Richtung Sandizell unterwegs und bemerkte den Baum zu spät, der quer über der Fahrbahn lag. Laut Polizei überfuhr sie den Stamm. Zeitgleich kam ihr ein 29-jähriger Schrobenhausener mit seinem Auto entgegen. Herumfliegende Teile des Baumes beschädigten dessen Fahrzeug. Der Schaden beträgt rund 4500 Euro. Laut Mitteilung der Polizei übersah eine 35-jährige Autofahrerin aus Pöttmes den Baum ebenfalls. Dabei wurde der Kotflügel ihres Wagens beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Feuerwehr Schrobenhausen beseitigte den Baum, der auf die Straße gestürzt war. (AN)