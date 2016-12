2016-12-27 20:00:00.0

Karlsfeld Polizei entdeckt Totschläger im Kofferraum

Es war noch aus einem anderen Grund gut, dass die Streife einen 25-Jährigen in Karlsfeld angehalten hat

Doppelt fündig geworden ist die Dachauer Polizei, als sie am Montag gegen Mitternacht in Karlsfeld einen 25-jährigen Autofahrer kontrollierte. Sein Verhalten kam den Beamten verdächtig vor. Deshalb unterzogen sie den 25-Jährigen einem Drogentest. Das Ergebnis war positiv. Im Kofferraum fanden die Polizisten einen selbst gebastelten Totschläger, der als verbotener Gegenstand unter das Waffengesetz fällt. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Wegen beider Vergehen muss der Betroffene mit empfindlichen Strafen rechnen. (AN)