2017-10-24 19:25:00.0

Polizei Polizei erwischt 17-Jährigen in Aichach unter Drogen am Autosteuer

Bei einer Routinekontrolle fliegt der Jugendliche auf. Er sitzt am Steuer eines Autos. Und das ist nicht das einzige Problem.

Polizeibeamte haben am Montagabend in Aichach einen 17-Jähriger am Steuer eines Autos erwischt. Er flog bei einer Routinekontrolle auf. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Aichacher sich auf dem Parkplatz des Hit-Supermarktes an der Franz-Beck-Straße zunächst der Kontrolle entziehen und fuhr davon. Die Beamten verfolgten den jungen Mann aber und konnten seinen Fluchtversuch bald unterbinden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem stand er laut Polizei unter dem Einfluss von Drogen. (pik)