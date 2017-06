2017-06-01 17:34:00.0

Aichach Polizisten verhindern Gartenhaus-Brand

Resthitze einer Brandstelle in Kleingartenanlage entzündet Gras. Das Feuer droht auf Zaun und Häuschen überzugreifen

Beamte der Aichacher Polizei und die Feuerwehr haben am Mittwochabend den Brand eines Gartenhäuschens in Aichach verhindert. Die Resthitze einer Brandstelle, die zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt war, hatte kurz nach 18 Uhr das umliegende Gras eines Gartens in der Kleingartenanlage „Am Krautgarten“ entzündet. Laut Polizei war das Feuer im Begriff, auf den Holzgartenzaun und das daneben stehende Gartenhäuschen überzugreifen. Dies konnten die Polizisten und schließlich die Feuerwehr verhindern, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. (AN)