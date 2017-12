2017-12-12 13:26:00.0

Konzert Pompöse Klänge und feinfühlige Melodien in Aindlinger Kirche

Der Musikverein Aindling mit seinen verschiedenen Ensembles und die Altbairischen Musikanten begeistern mit ihrem Weihnachtskonzert

Richtiges Weihnachtswetter setzte am zweiten Adventssonntag ein: Langanhaltender Schneefell hat so manchem Konzertbesucher den Weg zur Aindlinger Kirche beschwerlich gemacht. Mit dem Weihnachtskonzert des Musikvereins Aindling wurden sie aber reichlich belohnt.

Das Posaunenensemble eröffnete mit dem Stück „Festliche Einzugsmusik“ von Karl Edelmann das Konzert an diesem Nachmittag. Mit schönen Bläserweisen wie dem bekannten „Langenwanger Jodler“, ein traditionelles Volkslied aus der Steiermark, und „Nun es nahen sich die Stunden“ gestalteten die fünf Musiker den pompösen Auftakt.

ANZEIGE

Nachdem Vorsitzender Lorenz Hader die Gäste in der Kirche begrüßt hatte, beeindruckte das Vororchester mit Dirigent Leonardo Dianori. Sehr selbstbewusst trugen die Jüngsten des Musikvereins eines der Lieder vor, das auf keinem Weihnachtskonzert fehlen darf: „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius. Weihnachtsstimmung pur. So mancher hatte leise mitgesummt.

Weiter ging es im Programm mit der finnischen Hymne „Finlandia“, bevor das Vororchester sich mit „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie verabschiedete. In der Sprache der Musik bringt „Freude schöner Götterfunken“ die Werte Freiheit, Frieden und Solidarität zum Ausdruck, was die Jüngsten für das kommende Jahr dem Publikum sicher mitgeben wollten.

Gefühlvoll eröffnete das Marktorchester unter der Leitung von Leonardo Dianori den dritten Teil des Weihnachtskonzertes. „Für Theresa“ – eine Ballade von Herbert Hornig. Das Tuba-Solo in dem Liebeslied für die kleine Theresa trug Christian Sauerlacher vor und sorgte dabei für Gänsehautfeeling.In getragener Stimmung ging es weiter mit „Memory“ („Mondlicht, schau hinauf in das Mondlicht“) mit einem Posaunensolo. Florian Sauerlacher begeisterte die Zuhörer.

Die Entdeckung Amerikas und die Auswirkung auf die Ureinwohner ist die Geschichte in dem Film „1492 – Die Eroberung des Paradieses“. Die Konzertbesucher waren eingeladen, mit auf die musikalische Reise zu gehen. Die bezaubernde Melodie von „You rise me up“ von Brendan Graham und Rolf Lovland entführte in eine träumerische, musikalische Welt. Die Solostimmen wurden von Lena Alt auf der Trompete und Franziska Durner auf dem Saxofon klangvoll interpretiert.

Das Tubaquartett überzeugte mit „Old Legend“. Mit dem Stück hatten die Musiker tags zuvor im Kammermusikwettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) mit 98 von 100 Punkten gewonnen.

Den letzten Teil des Konzertes eröffneten die Altbairischen Musikanten mit „La Storia“ unter der Leitung von Erwin Kitzinger. Eine Filmmusik, die keine bestimmte Geschichte erzählt, aber spannende Musik liefert. Die Konzertbesucher waren eingeladen, sich selbst etwas auszudenken. Es wechselten imposante, wuchtige Klänge mit feinfühligen, zarten Melodien.

Kindheitserinnerungen wurden geweckt bei „Aber Heidschi-Bumbeidschi“, bevor das große Finale folgte. „A Discovery Fantasy“ von Jan de Haan erklang, ein rhythmisch und klanglich sehr anspruchsvolles Werk, perfekt von den Altbairischen Musikanten gespielt. Besonders im zweiten Satz, einem Bolero, beeindruckten sie die Besucher.

Bevor ein wirklich tolles Konzert zu Ende ging, wurde gemeinsam mit den Konzertbesuchern das Lied „Tochter Zion“ angestimmt. Die rund 50 Musiker des Musikvereins Aindling verabschiedeten sich mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder ein Konzert zu geben, dann unter der Regie der Liedertafel Aindling. (AN)