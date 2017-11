2017-11-23 05:31:00.0

Prozess Porsche-Fan muss jetzt ins Gefängnis

Erst mit Leasing-Raten in Verzug und dann den Wagen nicht zurückgegeben: Haftstrafe wegen Unterschlagung Von Gerlinde Drexler

Aichach Mit einer Überraschung wartete gestern am Aichacher Amtsgericht der Angeklagte auf. Der 51-jährige Porschefahrer saß wegen Unterschlagung auf der Anklagebank. Er war mit den Leasing-Raten für den Boxter in Verzug geraten und hatte nach der Kündigung des Vertrags das Auto nicht herausgegeben. Am ersten Verhandlungstag vor rund zwei Wochen hatte sich der Angeklagte dazu schon ausführlich geäußert. Das war ihm nun gestern bei der Fortsetzung der Verhandlung zum Verhängnis geworden. Auch im Hinblick auf die Vorstrafen des 51-Jährigen ergab alles zusammen für Richter Walter Hell ein klares Bild.

Die monatlichen Raten für den ab November 2015 geleasten Porsche in Höhe von 2000 Euro waren zunächst pünktlich gezahlt worden (wir berichteten). Doch plötzlich lief es anders. Im März und April 2017 blieb der 51-Jährige die Raten schuldig, weshalb die Leasingfirma den Vertrag kündigte.

Schon vor zwei Wochen war der genaue Zeitpunkt der Kündigung sowie der schließlich doch bezahlten Raten vor Gericht ein zentraler Punkt. Der Angeklagte hatte dazu ausgesagt, dass er die Kündigung per E-Mail erhalten und daraufhin die offenen Raten bezahlt habe.

Gestern nun die Kehrtwende. Verteidiger Michael Neuhierl führte aus, dass sein Mandant an dem fraglichen Tag unterwegs gewesen sei und seine E-Mails nicht mehr gelesen habe. Erst am nächsten Morgen, nachdem er die ausstehenden Beträge bereits überwiesen hatte, habe er die E-Mail gesehen – für Neuhierl ein entscheidendes Detail.

Ebenso die Frage, wann sein Mandant, der Anfang des Jahres seinen Firmensitz vom Norden des Landkreises in die Oberpfalz verlegte, die schriftliche Kündigung erhalten hatte. War die Kündigung noch an die alte Adresse geschickt worden, sei sie ungültig, argumentierte der Anwalt. Ebenso, wenn ein nicht Berechtigter am alten Firmensitz das Einschreiben mit Rückschein unterschrieben hatte. Ohne gültige Kündigung gebe es auch keine Unterschlagung, so der Verteidiger.

Die Sachbearbeiterin der Leasingfirma konnte sich erinnern, dass es einen „Zirkus wegen der Adresse“ gegeben habe. Bei Kündigungsschreiben halte sie sich generell an die im Unternehmensregister eingetragenen Adressen, sagte sie gestern. Der Aussage des Angeklagten, sie habe ihm in einem Telefonat gesagt, dass die Kündigung unwirksam sei, wenn er die Raten bezahle, widersprach die Sachbearbeiterin: „So etwas darf ich gar nicht sagen.“

Staatsanwältin Melanie Ostermeier zeigte sich überrascht von der geänderten Aussage des Angeklagten. Sie konnte sich noch genau erinnern, dass der 51-Jährige ursprünglich von der Kündigung des Vertrages und dann der Zahlung gesprochen habe. Ihre Überzeugung: „Er wusste, dass er nicht mehr zum Besitz berechtigt war.“

Dass der Porsche schließlich doch noch bei der Leasing-Firma landete, war das einzig Positive, das die Staatsanwältin finden konnte. Die Polizei hatte den Boxter beschlagnahmt, nachdem der 51-Jährige ihn nicht freiwillig herausgeben wollte. Der Angeklagte hat bereits 14 Vorstrafen. Er war mehrmals wegen Vermögensdelikten verurteilt worden und stand unter offener Bewährung. Weil er die Unterschlagung nicht zugab, sah die Staatsanwältin keine Grundlage für eine erneute Bewährungsstrafe. Sie plädierte für zwei Jahre Haft. Verteidiger Neuhierl forderte Freispruch. Er hielt die Kündigung für unwirksam und kündigte im Fall einer Verurteilung an, in Berufung zu gehen.

Richter Hell verurteilte den Angeklagten wegen Unterschlagung zu einer einjährigen Haftstrafe. Schon am ersten Verhandlungstag habe das Gericht erlebt „wie Sie sich winden und die Wahrheit zurecht drehen“. Die geänderte Aussage sei typisch für das Aussageverhalten und den Charakter des Angeklagten, befand der Richter. (Foto: Porsche/dpa/gms)