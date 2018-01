2018-01-14 20:00:00.0

Aichach-Klingen Probleme bei Kabel Deutschland: Fernsehen und Internet fallen aus

Kabel-Kunden im Aichacher Ortsteil Klingen und in der Siedlung „Am Plattenberg“ klagen über einen gestörten Empfang seit Samstag.

Kunden des Unternehmens Vodafone Kabel Deutschland im Aichacher Stadtteil Klingen und in der Siedlung „Am Plattenberg“ schauten am Samstag und Sonntag in die Röhre: Ihr Fernsehen lief nicht. Und auch Telefon und Internet waren stellenweise gestört.

„Kein Signal“ zeigte der Fernseher noch am Sonntagnachmittag an, wie eine Anwohnerin aus der Hochstraße berichtet. Seit Samstagabend sei der Fernsehempfang schon weg. „Wir wissen nicht, was los ist. Keiner benachrichtigt uns“, so die Frau gegenüber unserer Zeitung. Das Problem betreffe ganz Klingen.

ANZEIGE

Auch ein Kabel-Kunde aus der Erzgebirgsstraße meldet, dass Internet, Telefon und Fernsehen von Samstagmittag an nicht mehr liefen. Kabel Deutschland konnte auf Anfrage am Sonntag noch nichts zum Problem sagen. Eine Massenstörung sei bisher nicht bekannt, so ein Techniker des Unternehmens. (uj)