2017-08-10 05:30:00.0

Justiz Prozess in Aichach: Mann will Frau mit Gürtel erwürgen

Psychisch Kranker steht wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor Gericht. Angeklagter war „sauer“ auf seine Frau. Das Urteil hängt am seidenen Faden. Von Gerlinde Drexler

Nur knapp an einer Anklage wegen versuchten Totschlags schrammte ein 54-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg vorbei. Mit einem Gürtel versuchte er vor rund einem Jahr, seine Frau zu erwürgen. Nachbarn konnten den psychisch kranken Mann rechtzeitig wegstoßen. Am Mittwoch musste er sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Es war schon das zweite Mal, dass er seine Ehefrau so massiv anging.

Vor etwa zehn Jahren sei ihr Mann schon einmal handgreiflich geworden, sagte die 57-Jährige vor Gericht aus. Damals sperrte der heute 54-Jährige sie in einem kleinen Raum ein und verdrehte ihr den Arm. Erst als seine Frau ihn in den Arm biss, ließ er von ihr ab.

Diesmal ging er mit einem Ledergürtel auf sie los und versuchte, sie damit zu erwürgen. Die Ehefrau konnte aber noch verhindern, dass er ihr den Gürtel um den Hals legte. Daraufhin packte ihr Mann sie mit einer Hand am Hals und drückte zu, während er gleichzeitig mit der anderen Hand ihr Gesicht nach rechts verdrehte. Die 57-Jährige bekam keine Luft mehr und hatte Todesangst. Vor Gericht sagte sie aus: „Ich wollte um Hilfe schreien, habe aber nichts mehr rausgebracht.“ Nachbarn bekamen das Drama mit und verhinderten Schlimmeres, indem sie ihn wegstießen.

Die Ehefrau hatte nach dem Vorfall Rötungen im vorderen Halsbereich und Prellungen am Hals. Viel schlimmer dürften aber die psychischen Folgen sein. Die 57-Jährige ist seitdem in therapeutischer Behandlung und hat noch immer Angstzustände. Vor Gericht erzählte sie, dass ihr Mann vor anderen mit dem prahlen würde, was er gemacht habe. Gegenüber Dritten habe er außerdem gesagt, dass er sie noch umbringen werde.

Den Angriff auf seine Frau gab der 54-Jährige zu. Er leugnete jedoch, dass er sie habe umbringen wollen. „Ich wollte sie nur zur Rede stellen.“ Am Tag vorher hatte seine Frau nämlich die Polizei verständigt, weil er betrunken mit dem Roller weggefahren war. Deswegen sei er sauer gewesen, sagte der Angeklagte aus. An den Vorfall selbst hat er nach seiner Aussage nur noch verschwommene Erinnerungen.

Wegen seiner psychischen Erkrankung muss er regelmäßig Medikamente einnehmen. Das macht er jedoch laut einem Gutachten nicht. In Verbindung mit Alkohol – er hatte 1,6 Promille an dem Abend – führte das zu dem aggressiven Verhalten gegenüber seiner Frau.

Das Gutachten bescheinigte dem Angeklagten zwar eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, wies aber auch auf das planvolle Vorgehen bei dem Angriff hin. Das warf dem 54-Jährigen auch Staatsanwältin Julia Scholz vor. „Ein sehr heftiges Vorgehen“, betonte sie. Die Staatsanwältin plädierte für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monate sowie einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro.

Verteidiger Reinhard Baade sprach sich ebenfalls für eine Bewährungsstrafe aus, stellte die Höhe aber ins Ermessen des Gerichts. Als Auflage beantragte er, dass sein Mandant die Behandlung im Bezirkskrankenhaus fortsetzen muss und stichprobenartig die Medikamenteneinnahme überprüft wird. Andreas Schlögel, der als Nebenkläger die Ehefrau vertrat, wies darauf hin, dass der Angeklagte eine „erheblich reduzierte Krankheitseinsicht“ habe. Er beantragte ein Kontaktverbot als Auflage.

Das sah auch Amtsrichter Walter Hell so. Er verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einem Jahr und acht Monate auf Bewährung. Der Richter sagte zu dem 54-Jährigen: „Bewährung ja, aber sie hängt an einem seidenen Faden.“ Als Auflage muss der Angeklagte seine Medikamente regelmäßig einnehmen und jeden Kontakt mit seiner Frau vermeiden. Hell machte klar: „Wenn Sie dagegen verstoßen, werde ich die Bewährung widerrufen.“