2017-07-19 06:58:00.0

Justiz Prozess nach Schlägerei unter Schülern

An einer Schule im Landkreisnorden geraten zwei Jugendliche heftig aneinander. Einer schlägt den anderen mit der Faust, als der schon am Boden liegt. Der Fall endet vor Gerich Von Gerlinde Drexler

Aichach Rangeleien auf dem Pausenhof sind nichts Ungewöhnliches. In der Regel können Lehrer in solchen Fällen schlichten und sorgen dafür, dass die Streithähne sich wieder vertragen oder zumindest friedlich miteinander umgehen.

Ein Streit zwischen Schülern eskalierte aber derart, dass ein 16-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis gestern wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Jugendgericht stand. In nicht-öffentlicher Sitzung gab der Schüler nur einen Teil der Vorwürfe zu. Augenzeugen widerlegten ihn jedoch. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse berücksichtigte in ihrem Urteil ein freiwilliges Konflikttraining des Angeklagten.

Es fing wohl als relativ harmloser Streit zwischen zwei Jugendlichen während des Unterrichts an einer Schule im nördlichen Landkreis an, nahm dann aber schnell Fahrt auf. Auf die verbale Auseinandersetzung, in der auch Beleidigungen fielen, folgten Ohrfeigen. Daniela Licht-Rödl, Pressesprecherin am Amtsgericht Aichach: „Es kam zu wechselseitigen Ohrfeigen.“

Danach eskalierte allem Anschein nach die Situation, denn der Angeklagte schlug seinem Mitschüler mit der Faust ins Gesicht. Und schlug mit der Faust nochmal zu, als sein Kontrahent schon am Boden lag. Der Schüler zog sich dabei ein blaues Auge und Prellungen zu und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Bis auf die Faustschläge gab der 16-Jährige, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war, alles zu. Die Faustschläge leugnete er jedoch. Die Zeugenaussagen der Mitschüler, die alles mit angesehen hatten, widerlegten seine Aussage jedoch.

Staatsanwältin Alexandra Krog berücksichtigte in ihrem Plädoyer, dass es an der Schule bereits zu einer Aussprache zwischen den beiden Schülern gekommen war. Der 16-Jährige war allerdings schon einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten und zu einem Freizeitarrest verurteilt worden. Krog plädierte für zwei Wochen Dauerarrest und zusätzlich entweder Hilfsdienste oder eine Leseweisung zum Thema Gewalt.

Die Leseweisung ist ein neues Angebot des Augsburger Präventionsvereins „Die Brücke“. Jugendliche, die zu einer Leseweisung verurteilt wurden, lesen ein für sie ausgewähltes Buch und besprechen es anschließend mit einem ehrenamtlichen Mentor in der Brücke. Über das Medium Buch sollen die Jugendlichen sich mit sich selbst, ihrer Straftat oder Aspekten wie Schuld, Verantwortung oder Konflikten auseinandersetzen.

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse griff in ihrem Urteil die Anregung der Staatsanwältin zu einer Leseweisung auf, reduzierte die Strafe aber auf eine Woche Dauerarrest. Das Urteil wegen vorsätzlicher Körperverletzung fiel laut Pressesprecherin Lichti-Rödl relativ milde aus, weil der 16-Jährige schon vorher freiwillig an einem Konflikttraining bei der „Brücke“ teilgenommen und elf Termine absolviert hatte.

Die Schule selbst wollte sich mit Rücksicht auf die Beteiligten auf Nachfrage unserer Zeitung nicht dazu äußern, welche schulinternen Konsequenzen die Auseinandersetzung hatte.