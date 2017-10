2017-10-24 17:55:00.0

Ehrung Publikumspreis für Claudia Hölzel

Besucher der Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis zeichnen „Herzflimmern“ der Künstlerin aus dem Kreis Hof aus.

Der Publikumspreis der 24. Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis geht heuer in den bayerischen Norden. Die meisten Publikumsstimmen bekam Claudia Hölzel aus Schauenstein im Landkreis Hof für ihr Kunstwerk „Herzflimmern“. Von der Vorstandvorsitzenden der Sparkasse Aichach Schrobenhausen, Birgit Cischek, nahm sie das Preisgeld von 300 Euro in Empfang.

Vor einem Monat hatte bereits die Jury den Aichacher Kunstpreis an die Münchner Künstlerin Constanze Keiyona Stumpf für ihr Werk „Torsion“ verliehen (wir berichteten).

ANZEIGE

Werner Plöckl, Vorsitzender des Kunstvereins, freute sich, dass auch der letzte Tag der Ausstellung viele Besucher ins San-Depot an der Donauwörther Straße lockte, die bei der Verleihung des Publikumspreises dabei sein wollten. Plöckl erläuterte, dass man bewusst nicht nur die Jury, sondern eben auch das Publikum entscheiden lassen wolle. An den zwölf Tagen, an denen die Ausstellung geöffnet war, kamen Plöckl zufolge 582 Besucher. Zusätzliche Aktionen wie die Museumsnacht und das zehnte Jubiläum der Paarkunst bereicherten die Ausstellung um über 600 weitere Besucher.

454 Besucher bewerteten die ausgestellten Kunstwerke, davon erhielt Claudia Hölzel 47 Stimmen. Auf Rang zwei und drei folgten Philipp Liehrs mit „Munich Nightlife“ und Johanna Schelles mit ihrer Holzfigur.

Bürgermeister Klaus Habermann dankte den Verantwortlichen des Kunstvereins für ihre Arbeit: Der Kunstpreis sei weithin bekannt. „Die Museumsnacht war für die Besucherzahlen schwer ausschlaggebend“, so Habermann. Mittlerweile erfahre die Kunst in San-Depot viel Resonanz“, freute sich der Bürgermeister.

Claudia Hölzel freute sich über ihren Preis. Ihr Kunstwerk sei aufwendig und arbeitintensiv gewesen. Sie tränkte unzählige schmale Stoffstreifen in Acrylfarbe und verarbeitete sie, dass das Werk einem Elektrokardiogramm glich. (ech)