2017-04-27 13:30:00.0

Gemeinderat Pumpversuch in Alsmoos war voller Erfolg

Der Brunnen kann – laut Expertenmeinung – 30 Liter pro Sekunde fördern, ohne dass die Wasserqualität darunter leidet. Dort könnte eine Anlage mit zwei Brunnen geplant werden

Petersdorf Positive Nachrichten konnte Stefan Salvermoser von der Firma HydroConsult GmbH vermelden. Er hatte den Pumpversuch in Alsmoos überwacht und begleitet, der im März stattgefunden hat, und erklärte diesen mit Blick auf das Messergebnis „zum großen Erfolg“. Geprüft werden sollte bei diesem Versuch, wie gut es um die Leistungsfähigkeit des Alsmooser Brunnens bestellt ist.

Initiiert wurde dieser Pumpversuch, weil es in puncto Wasserversorgung in Petersdorf höchste Eisenbahn ist. Ende 2017 muss die Gemeinde ein neues Konzept zur Wasserversorgung vorlegen, denn die Überschreitungen des Desethylatrazin-Gehalts am Hohenrieder Brunnen werden anschließend nicht mehr genehmigt. Die Ausnahmegenehmigung läuft dann endgültig aus. Bereits in der Gemeinderatssitzung im Februar prognostizierten Experten eine düstere Zukunft für den Hohenrieder Brunnen. Vom weiteren Betrieb wurde abgeraten.

In derselben Sitzung wurde dann beschlossen, den Almooser Brunnen auf den Prüfstand zu stellen – und nun scheint Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Salvermoser erklärt: 30 Liter pro Sekunde können im Alsmooser Brunnen befördert werden. Das ergab der Pumpversuch. Zum Vergleich: Aktuell wird dort mit 5,5 Liter pro Sekunde nur ein Bruchteil dieser Kapazitäten ausgeschöpft. 13 Liter pro Sekunde müssten in einem möglichen Zukunftsszenario gefördert werden. Und auch mit Blick auf die Wasserqualität hatte Salvermoser gute Nachrichten im Gepäck: „Die Wasserqualität verändert sich nicht.“

Bürgermeister Brandner kommentiert: „Das klingt doch positiv.“ Was nun noch nachgereicht werden muss, ist eine Überprüfung der Größe der Trinkwasserschutzzone. Einstimmig wurde die Firma HydroConsult damit beauftragt, die Messungen und Berechnungen für rund 1800 Euro durchzuführen. Einige Voruntersuchungen sind bereits gelaufen und so wagt Salvermoser – nach einer Diskussion mit Simon Plöckl – auch hier eine positive Prognose: „Das Schutzgebiet kann eigentlich nicht größer werden.“ Doch das wird die Detailuntersuchung zeigen.

Schon heute bescheinigte Salvermoser dem Trinkwasserschutzgebiet eine „ideale Situation“. Das Schichtmodell zeige, dass genau in der richtigen Ebene Wasser vorhanden ist, bei dem es sich nicht um Tiefengrundwasser handelt, sondern um Wasser aus dem Kreislauf. Darüber befindet sich ein sogenannter „schwebender Grundwasserleiter“. Und genau diese Konstellation ist sehr gut.

Salvermoser fand aber auch mahnende Worte: „Diesen Standort muss man hegen und pflegen.“ Auch erklärte er ein Gedankenmodell, welches bereits bei einer Besprechung im Vorfeld thematisiert wurde. Viel besser als im Gemeindegebiet einen neuen Standort für einen zweiten Brunnen zu suchen, sei die Idee, den Alsmooser Brunnen aufzustocken und dort eine Zwei-Brunnen-Anlage herzustellen, um ein zweites Standbein – eine sogenannte „Redundanz“ – zu schaffen.

Andreas Lamminger hakte noch einmal wegen der Laufzeiten nach. Salvermoser erklärte daraufhin, dass der Almooser Brunnen bereits 1965 erbaut wurde und auch nicht „das ewige Leben“ habe. Brandner riet, im Konzept vielleicht an eine Sanierung des Brunnens zu denken. Vielleicht können dann beide Brunnen (der alte und der neue) zusammen in die neue Laufzeit von 20 Jahren starten. Sobald die fehlenden Daten vorliegen, können die Arbeiten am neuen Konzept beginnen.

Nur wenige Tage vor dem Pumpversuch am Almooser Brunnen wurde auch an der Pumpstation Appertshausen gewerkelt. Ein Mitarbeiter des Aichacher Kläranlage rückte mit entsprechender Schutzausrüstung an, um die Druckleitung zu molchen. Dabei wird ein Pfropfen durch die Leitung gepresst, der diese von Fett und Ablagerungen befreien soll. Bei der Überprüfung der Fachkraft aus Aichach kamen auch einige Mängel zum Vorschein. An den Förderpumpen sind Gehäuse und Laufrad verschlissen, an den Absperrorganen hakt es und der Einsatz von Rückschlagklappen wird empfohlen. Einstimmig wurde beschlossen, ein Ingenieurbüro damit zu beauftragen, zu kalkulieren, was Reparatur und Austausch kosten würden. Dabei sollen auch die anderen Mängel überprüft werden.