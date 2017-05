2017-05-16 17:10:00.0

Friedberg-West Rabiater Autofahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr im Berufsverkehr auf der Augsburger Straße in Friedberg-West einen Unfall verursacht hat.

Nachdem er am Montagmorgen den Unfall verursacht hat, soll der Autofahrer geflüchtet sein. Laut Polizeibericht wollte eine junge Frau in Höhe des Park&Ride-Platzes auf die rechte Spur wechseln. Sie blinkte und sah sich um, doch der nachfolgende Fahrer eines roten Autos wollte sie offenbar nicht einscheren lassen. Er beschleunigte plötzlich und zog rechts vorbei. Dabei touchierte er den Wagen der jungen Frau. Der Schaden beträgt 500 Euro. Statt anzuhalten, fuhr der Mann weiter und bog in die Meringer Straße ab. Von ihm ist noch bekannt, dass es sich um einen älteren Mann mit lichten grauen Haaren handelt. Um Hinweise bittet die Polizei in Friedberg unter 0821/323-1710. (AN)