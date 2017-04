2017-04-11 20:31:00.0

Unfall Radler gegen Güllefass

Ein 19-Jähriger touchiert beim Vorbeifahren mit seinem Traktoranhänger einen Zwölfjährigen Fahrradfahrer. Dieser wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Gülledusche in ein offenes Cabrio in Altomünster sorgte gestern für ein bundesweites Medienecho (wir berichteten). Am Montag ereignete sich der nächste Unfall mit einem Gülleanhänger – zum Glück mit einigermaßen glimpflichen Folgen.

Der Anhänger touchierte laut Polizeibericht am Montag gegen 16.30 Uhr in Mühlhausen (Gemeinde Affing) das Fahrrad eines zwölfjährigen Schülers. Er hatte mit seinem Rad auf der Augsburger Straße auf Höhe der Kreuzung zur Raiffeisenstraße angehalten. Ein 19-jähriger Landwirt, der hinter ihm mit seinem Traktor und Gülleanhänger kam, schwenkte nach links, um an dem Schüler vorbeifahren zu können. Als sich der Gülleanhänger auf Höhe des Zwölfjährigen befand, fuhr dieser an und wollte nach links in die Raiffeisenstraße einbiegen. Dabei touchierte sein Vorderrad den Reifen des Gülleanhängers.

Der Schüler stürzte auf die Straße und zog sich Schürfwunden am Rücken zu. Er wurde vorsorglich ins Klinikum Augsburg gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. (AN)