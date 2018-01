2018-01-08 19:04:00.0

Unfall Radlerin stößt mit Auto zusammen

Das Mädchen flüchtet Richtung Schule. Polizei sucht jetzt nach ihr.

Mit einer Radfahrerin ist eine Autofahrerin am Montag in Aichach kollidiert. Wie die Polizei berichtet, wollte die 41-jährige Frau gegen 7.30 Uhr mit ihrem Auto von der Schulstraße aus Richtung Schulzentrum kommend nach links in den kleinen Parkplatz des Pfarrzentrums einbiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Gehweg entgegenkommende Fahrradfahrerin. Es kam zu einem leichten Anstoß zwischen dem Auto und der etwa zwölf- bis 14-jährigen Radlerin.

Das Mädchen gab an, nicht verletzt zu sein. Ihre Personalien verweigerte sie jedoch und verschwand anschließend mit ihrem Rad in Richtung Schule, so die Polizei. Am Auto war die Motorhaube verkratzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun die Radfahrerin. Das Mädchen hatte längere dunkle Haare. Sie trug eine schwarze Wollmütze und dunkle Bekleidung. (bac)

Hinweise auf die Radfahrerin an die Polizei unter Telefon 08251/8989-11.