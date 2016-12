2016-12-30 17:07:00.0

Silvester Raketen müssen in Aichach draußen bleiben

Am Stadtplatz und in seinem Umfeld ist Feuerwerk zum Jahreswechsel weiterhin verboten. Wer trotzdem Feuerwerk abbrennt, muss mit hohem Bußgeld rechnen

Raketenfreie Zone bleibt zum Jahreswechsel die Aichacher Innenstadt. Die Stadt behält das Verbot auch an diesem Silvester bei. An Silvester und Neujahr darf hier kein Feuerwerk abgebrannt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Das Verbot soll sicherstellen, dass die Besucher in der Innenstadt gefahrenfrei feiern können. Das Feuerwerksverbot wurde nach dem Jahreswechsel 2006/2007 erlassen, als Feuerwerkskörper wild und zum Teil absichtlich auf Menschen abgefeuert wurden. Der Stadtplatz war mit Glasscherben und Resten der Knallerei übersät. Mehrere Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Es kam zu Schlägereien zwischen Jugendlichen. Durch das Feuerwerksverbot hätten Ausschreitungen in den vergangenen Jahren verhindert werden können, so die Stadt.

ANZEIGE

Das Feuerwerksverbot gilt in folgenden Bereichen (siehe Grafik): Stadtplatz, Werlbergerstraße (Oberes Tor bis zur Einmündung Martinstraße), Schneidergasse, Steubstraße, Koppoldstraße, Hubmannstraße, Bauerntanzgasse, Essiggasse, Gerhauserstraße (Unteres Tor bis zur Einmündung Martinstraße), Tandlmarkt und Badgässchen. In diesem Bereich darf an Silvester und an Neujahr niemand pyrotechnische Gegenstände dabeihaben, abschießen oder abbrennen. Die Polizei wacht darüber, dass das Verbot eingehalten wird, so die Stadt. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ihm droht eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro. (AN)