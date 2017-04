2017-04-18 20:04:00.0

Polizei Raser an den Osterfeiertagen

Geschwindigkeitskontrollen an acht Stellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Einige müssen nun mit hohen Bußgeldern rechnen.

Über die Osterfeiertage – von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag – haben Beamte der Verkehrspolizei Augsburg an acht unterschiedlichen Stellen im Landkreis Aichach-Friedberg Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Dabei registrierten sie zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße. Darunter waren alleine 213 Vorfälle, welche mit Anzeigen geahndet werden mussten, wie die Polizeidirektion Schwaben-Nord berichtet.

So wurde am Ostermontag auf der Bundesstraße 300 ein Autofahrer mit 159 Stundenkilometern (km/h) gemessen, obwohl dort nur 100 km/h, zugelassen sind. Der Fahrer muss nun mit einem Monat Fahrverbot, sowie 240 Euro an Geldbuße, rechnen.

ANZEIGE

Auch der aufkommende, starke Regen konnte einen weiteren Autofahrer nicht davon abhalten, mit 154 Stundenkilometern durch die Geschwindigkeitsmessung zu fahren.

Am gleichen Tag wurde auf der B300 bei Aichach bereits ein Autofahrer registriert, welcher mit 175 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. Ihn erwarten ein Bußgeld von 440 Euro, sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Auch auf der Staatsstraße 2052 bei Ried hatte ein Autofahrer eine Geschwindigkeit von 129 km/h auf dem Tacho. Erlaubt sind an der Stelle jedoch nur 70 km/h. Auch hier muss der Fahrer mit einem einmonatigen Fahrverbot, sowie 240 Euro Bußgeld rechnen. (bac)