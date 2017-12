2017-12-27 11:33:00.0

Polizei Raubüberfall auf Lottogeschäft ungeklärt

Nach der Tat vom September in Aichach gibt es noch immer keinen entscheidenden Hinweis auf den Täter

Aichach Der Raubüberfall auf ein Lottogeschäft im September in Aichach bleibt vorerst ungeklärt. Noch immer gibt es keinen entscheidenden Hinweis auf den Täter. Das teilt das Polizeipräsidium in Augsburg auf Anfrage mit.

Ein Unbekannter hatte am 8. September kurz vor Feierabend das Schreibwaren- und Lottogeschäft am unteren Stadtplatz überfallen und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich erbeutet. Der Mann bedrohte die beiden Angestellten mit einer dunklen Faustfeuerwaffe. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Im Oktober veröffentlichte die Polizei schließlich ein Phantombild in der Hoffnung, damit einen Durchbruch bei den Ermittlungen erreichen zu können. Es ging allerdings kein Hinweis ein, der weiterhalf. (jca)