2017-01-03 14:37:00.0

Pöttmes Rauch löst Brandalarm in Pflegezentrum aus

Fünf Feuerwehren rücken in Pöttmes an, doch die Gefahr war bereits vom Pflegepersonal gebannt geworden.

Die Feuerwehren aus Pöttmes, Schrobenhausen, Ehekirchen, Kühnhausen und Gundelsdorf eilten am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr zum Pflegezentrum St. Hildegard an der Sanitätsrat-Dr.-Jorns-Straße in Pöttmes. Rauch in dem Gebäude hatte einen Brandalarm ausgelöst, wie die Aichacher Polizei berichtet.

Doch die Einsatzkräfte mussten nicht mehr eingreifen, die Gefahr war bereits gebannt. Laut Polizei war aus bisher unbekannten Gründen ein Plastikteil auf einen eingeschalteten Herd geraten. So entstand der Rauch, der den Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. Da Bedienstete das Plastikteil aber rechtzeitig entfernten, bevor ein Brand ausbrach, war kein weiteres Handeln mehr nötig. Es entstand außer dem verschmorten Plastikteil kein weiterer Sachschaden, teilt die Polizei mit. (AN)