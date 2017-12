2017-12-30 15:15:00.0

Gesundheit Rauchfrei ins neue Jahr starten

Die Suchtfachambulanz der Caritas bietet im Januar ein Tabakentwöhnungsprogramm in Aichach an.

Nach der morgendlichen Tasse Kaffee erstmal eine Zigarette. Ins Auto gesetzt, die Nächste. Bevor der Stress losgeht noch eine. In der Mittagspause geht es mit der Qualmerei weiter. Bis zum Schlafengehen. Der Glimm-stängel ist für viele ein treuer Freund und Begleiter. Oder ist er doch eher langsam lästig und geht auf die Nerven? Einer von drei Rauchern würde gern aufhören, besagen Studien. Hilfe dabei, den guten Vorsatz zum neuen Jahr mit dem Rauchen aufzuhören, in die Tat umzusetzen, bietet die Suchtfachambulanz der Caritas an: Mit einem „Rauchfrei-Kurs“, der im Januar beginnt.

Mit dem Rauchen aufzuhören, würde auch gesundheitlich einiges bringen, so die Caritas in ihrer Pressemitteilung. Das Herzinfarktrisiko sinke bereits im ersten Jahr ohne Zigarette um die Hälfte. Die Lungenfunktion verbessere sich. Kondition und Leistungsfähigkeit nähmen zu. Die Haut regeneriere sich. Wer aufhört zu rauchen beziehungsweise nicht raucht, lebt durchschnittlich zehn Jahre länger, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Suchtfachambulanz bietet nun ein Tabakentwöhnungsprogramm an. Dabei wird ein verhaltenstherapeutischer Ansatz verfolgt. Der „Rauchfrei-Kurs“ beinhaltet eine Informationsveranstaltung, sechs wöchentliche Gruppentreffen und zwei individuelle Telefontermine. In den ersten Gruppentreffen wird die Motivation für ein rauchfreies Leben aufgebaut. Nach dem Rauchstopp folgt die Stabilisierung der Abstinenz. Teilnehmen können Menschen aller Altersgruppen. Gruppenstart ist am Montag, 15. Januar 2018. Das Gruppentreffen findet montags von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Suchtfachambulanz in Aichach statt. Ein Vorgespräch ist Voraussetzung für die Teilnahme. (AN)

Kontakt Interessenten können sich an die Caritas-Suchtfachambulanz Aichach in Aichach, Münchener Straße 19, wenden. Erreichbar ist sie telefonisch unter 08251/873480 oder per E-Mail an suchtfachambulanz.aichach@caritas-augsburg.de. Ansprechpartnerin für den „Rauchfrei-Kurs“ in Aichach ist die Diplompsychologin Regina Beer.