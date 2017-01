2017-01-31 05:32:00.0

Rauchmelder Rauchmelder werden Pflicht: Das müssen Sie beachten

Bis Ende 2017 müssen alle Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Welche unterschiedlichen Geräte es gibt und was Wohnungsbesitzer dabei beachten müssen. Von Gerlinde Drexler

Warum, weiß am Ende niemand mehr. Auf dem eingeschalteten Herd liegt ein Plastikteil. Allmählich fängt es im Pöttmeser Pflegezentrum St. Hildegard an zu qualmen. Der Rauchmelder schlägt Alarm. Bevor es zur Katastrophe kommt, greifen Mitarbeiter ein und nehmen das Plastikteil vom Herd. Die fünf Feuerwehren, die Anfang Januar sofort zu dem Heim eilen, können wieder abrücken.

In Fällen wie diesen verhindern Rauchmelder Schlimmeres. Entweder, weil jemand im Haus oder in der Wohnung aufmerksam wird. Oder weil ein Nachbar das „Piepsen“ hört und die Feuerwehr ruft. Bis Ende 2017 führt an den Rauchmeldern kein Weg mehr vorbei. Dann müssen Wohnungen mit diesen kleinen Lebensrettern ausgerüstet sein.

Brandmelder können Schlimmeres verhindern

Bis zum Jahresende wird die Baugenossenschaft Aichach in den von ihr betreuten Wohnungen im Landkreis die Rauchmelder nachrüsten. Jeweils in den Fluren und Schlafzimmern der Wohnungen werden die Geräte laut Geschäftsführer Max Rössle installiert. Die Baugenossenschaft hat sich für Funkrauchmeldeanlagen entschieden, die sie anmietet. Für die rund 650 Geräte liegt die Jahresmiete bei 3500 Euro, die die Baugenossenschaft übernimmt. Die Wartungskosten werden über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt.

Auch wenn die Funktionstüchtigkeit der Geräte über Funk festgestellt werden kann, sind die Mieter trotzdem nicht aus der Verantwortung entlassen. Rössle dazu: „Die Mieter müssen die Sichtkontrolle vornehmen.“

Sprich, sie müssen zum Beispiel kontrollieren, ob die Raucheintrittsöffnung frei von Schmutz und Staub und das Gehäuse unbeschädigt ist. Außerdem sind die Mieter verpflichtet, für die Montage der Rauchmelder Zutritt zu ihren Wohnungen zu gewähren.

Dass Raucher durch die Geräte beeinträchtigt werden, glaubt der Geschäftsführer der Genossenschaft nicht. Diese könnten unterscheiden, ob es sich um den Rauch von einer Zigarette oder von einem Brand handelt, sagt Rössle. Lediglich bei extrem starken Rauchern könnten die Geräte anschlagen.

Rauchmelder können zwischen Zigaretten- und Brandrauch unterscheiden

Schon jetzt registriert Eugen Peter, Mitarbeiter in der Technik-Abteilung bei Obi, eine steigende Nachfrage nach Rauchwarnmeldern. Der Baumarkt im Aichacher Stadtteil Ecknach bietet verschiedene Modelle an. Die teuersten mit rund 60 Euro sind die drahtlosen Funkrauchmelder, die untereinander vernetzt werden können. Brennt es zum Beispiel im Untergeschoss, geht bei allen vernetzten Geräten der Alarm los. Nicht nur die Eltern im Erdgeschoss würden dann geweckt, sondern auch die Kinder im Obergeschoss.

Rauchmelder: Das müssen Sie wissen

Rauchmelder verhindern keine Brände. Aber sie schlagen - meist rechtzeitig - Alarm, wenn Gefahr durch Feuer besteht.

Rauchmelder arbeiten meist nach dem Streulichtverfahren: Liegt Rauch in der Luft, wird ein Lichtstrahl im Melder auf einen lichtempfindlichen Sensor geleitet. Dieser löst den Alarmton aus.

Die meisten Menschen sterben bei Wohnungsbränden durch den Rauch, nicht durch Feuer.

Rauchmelder werden in immer mehr Bundesländern Pflicht.

In Bayern muss ab 2017 jede Wohnung mit Rauchmeldern ausgestattet sein.

Rauchmelder sollten auf jeden Fall im Schlafzimmer angebracht sein - um die Menschen nachts vor dem Erstickungstod im Schlaf zu bewahren.

Auch Fluchtwege wie der Wohnungsflur sollten mit einem Rauchmelder abgesichert werden.

In Küchen und Bädern sollten keine Rauchmelder angebracht werden - wegen der Gefahr von Fehlalarmen.

Gute Rauchmelder gibt es bereits ab etwa zehn Euro.

Deutlich günstiger, zwischen sechs und 30 Euro, liegen batteriebetriebene Geräte. Früher oder später wird hier ein Batteriewechsel fällig. Geräte mit hochwertigen Lithium-Batterien können eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren erreichen. Erheblich kürzer ist die Lebensdauer bei einfachen Alkaline-Batterien. Ein sich wiederholender Piepton weist auf den anstehenden Batteriewechsel hin.

Rauchmelder mindestens in Schlafzimmer und Gang anbringen

Für die Feuerwehr ist es der Idealfall, wenn sie zum Einsatzort kommt, bevor das Feuer wirklich ausgebrochen ist. Kreisbrandrat Ben Bockemühl erklärt: „Mit Rauchwarnmeldern wird die Brandentdeckungszeit massiv herunter gesetzt.“ Mindestens im Schlafzimmer und Gang müsse laut Gesetz ein Gerät angebracht sein, so der Kreisbrandrat.

Das hat zum einen den Vorteil, dass im Notfall der Fluchtweg frei ist. Der Rauchmelder verhindert aber auch gerade nachts, dass Bewohner im Schlaf ersticken. Aufgrund der Brandgase schlafe man immer tiefer und fester ein und merke gar nicht, dass man daran erstickt, warnt Bockemühl.

Er selbst hat auch im Wohnzimmer und Keller, wo er Elektrogeräte stehen hat, Rauchmelder montiert. Das Anbringen der Geräte sei überall dort vernünftig, wo man auf einem vernünftigen Weg nach draußen kommen kann, rät der Kreisbrandrat. Er empfiehlt, Rauchmelder nach Angaben des Herstellers zu montieren und beim Kauf auf das Kennzeichen zertifizierter Prüfinstitute, wie dem VDS, zu achten.

