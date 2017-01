2017-01-02 20:27:00.0

Jahresschluss Rehlinger Bürgermeister spricht auch kritische Themen an

Alfred Rappel blickt am Rathausplatz auf das Jahr in seiner Gemeinde zurück. Die Blaskapelle geleitet die Bürger musikalisch ins neue Jahr. Von Josef Abt

In Rehling ist es zur Tradition geworden, dass zum Jahresschluss nach dem Gottesdienst die Bürger am Rathausplatz mit zünftiger Blasmusik in das neue Jahr geleitet werden. Die Blaskapelle hatte zuvor bereits den Jahresschlussgottesdienst in der Kirche musikalisch gestaltet – ein Genuss für die vielen Kirchgänger. Danach schlugen die Musikanten unter Leitung von Dirigent Gerhard Haltmeier vor dem Christbaum am Rathausplatz fetzige Töne an. Die Wünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Alfred Rappel. Er ging dabei auf die wichtigsten Aktivitäten der Gemeinde im abgelaufenen Jahr ein. Das wohl größte Projekt der Gemeinde war die Planung der neuen Kläranlage.

Dazu kommt der Breitbandausbau, der überwiegend zu den Ortsteilen führt und noch in Arbeit ist. Eine weitere große Herausforderung wartet mit dem geplanten Neubau des Kindergartens, da die ausgebauten Räume schon wieder zu klein sind. „Wenn wir uns nächstes Jahr hier wieder treffen, können wir hoffentlich zumindest eine fertige Planung vorlegen“, so Rappel. Erfreulich auch die Investition für weitere neun Defibrillatoren im Gemeindebereich. Hier galt der Dank der örtlichen Raiffeisenbank für die finanzielle Unterstützung für zwei Geräte.

ANZEIGE

Der Bürgermeister sprach in seiner Rede auch einige kritische Themen an. Dass die Kläranlage nicht kostenlos für die Bürger sein kann, müsse jedem klar sein, erklärte er. In Kürze sollen die ersten Bescheide für die erste Ratenzahlung der beschlossenen Beiträge (Drittellösung) rausgehen. Unverständlich ist für Rappel die Frage von Einleitern: „Warum zahlt diese Kläranlage nicht die Gemeinde, wenn sie so viel Geld auf der Bank hat?“ Rappel betonte, dass dies ebenfalls die Bürger und nicht die Gemeinde treffen würde. Er betonte: „Wir müssen uns auch bei diesem Thema wieder mehr als eine Solidaritätsgemeinschaft zeigen.“

Weiter bemängelte der Bürgermeister, dass Anweisungen der Gemeinde teilweise ignoriert und nötige Maßnahmen kritisiert würden. In Rehling seien in der Vergangenheit noch nie Bußgelder ausgesprochen worden bei Nichteinhaltung von Anordnungen. Das sollte auch in Zukunft so bleiben, so Rappel.

Es folgten einige weitere musikalische Stücke der Blaskapelle. Dabei konnten sich die Bürger eifrig ein gutes neues Jahr wünschen und das vergangene Jahr bei einem gemütlichen Plausch ausklingen lassen.