Ausstellung Reise-, Makro- und Hundefotos im Atelier

Holger Weiß und seine Fotografen präsentieren Werke im ehemaligen Kyklos.

Fotos aus fernen Ländern, von besonderen Landschaften, aber auch von Hunden sind derzeit im Lokal Atelier (ehemals Kyklos) in Aichach zu sehen. Mit der ersten Ausstellung dort erfüllt der Aichacher Fotograf Holger Weiß, Chef des gleichnamigen Fotostudios, einen Herzenswunsch seiner Fotografen. Sie wollten seit längerem Bilder aus dem Studio präsentieren. Zu sehen sind Aufnahmen von Weiß selbst, von seiner Fotografin Janine Greifenegger und ihrem Kollegen Carlos Argueta. Sie stammen allerdings nicht aus ihrem fotografischen Alltag.

Obwohl Weiß aus zeitlichen Gründen wenig auf Reisen geht, sind verschiedene Reisefotos ausgestellt. Ins Auge sticht dabei sein Hang zum Orientalischen: Zu finden sind zum Beispiel Bilder aus der marokkanischen Stadt Marrakesch mit ihrer besonderen Architektur. Dem leidenschaftlichen Fotografen ist es wichtig, seine Bilder nicht künstlerisch zu bewerten. Sie müssten den Leuten gefallen, sagt er.

Janina Greifenegger bezeichnet sich selbst als leidenschaftliche Fotografin. Für ein gutes Bild sei sie auch bereit, eine fünf bis sieben Kilogramm schwere Ausrüstung mitzu schleppen, erzählt sie. Ihre Landschaftsfotografien zeichnen die Lichtsituationen und der Blick fürs Detail besonders aus. Beruflich porträtiert sie Menschen.

Aber in ihrer Freizeit begeistern sie vor allem die Makro- und Landschaftsfotografie sowie das Fotografieren von Hunden. Greifenegger schätzt die Makrofotografie, weil sie dabei kleine Dinge wieder finde, die man als Erwachsener aus denn Blickwinkel verloren habe, wie sie sagt. Die Makroaufnahmen haben der Fotografin erkennbar viel Geduld und Zeit abverlangt. In der Ausstellung sind auch ihre Hundekalenderbilder von 2016 zu sehen, die sie für die Mukoviszidose-Stiftung fotografierte.

Carlos Argueta ist der dritte Fotograf, der die Ausstellung bestückt. Der aus der Stadt San Salvador im mittelamerikanischen Staat El Salvador stammende Mitarbeiter von Weiß liebt klare Linien und bunte Farben, was sich in seinen Bildern widerspiegelt. Seine Fotografien in der Ausstellung beschäftigen sich hauptsächlich mit Architektur- und Reisefotografie. Vor allem liebt er atemberaubende Momente, die er für immer festhalten kann. Eine Kostprobe ihrer Fotokünste dufte auch die Auszubildende Sandra Sitzmann einbringen. (ech)

Ausstellung Sie ist bis Mitte April zu sehen. Das Lokal Atelier ist dienstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr zu sehen.