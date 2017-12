2017-12-22 05:30:00.0

Bilanz Rekordbesuch beim Aichacher Christkindlmarkt

Morgen ist Schluss. Die Besucher schätzen die gemütliche Atmosphäre. Auch die Händler sind zufrieden. Polizei registriert nur einen Vorfall. Vermisst wird lediglich mehr Schnee. Von Gerlinde Drexler

Zwei Mal noch schlafen, dann kommt das Christkind. Für den Aichacher Christkindlmarkt gilt das nicht. Der öffnet zum letzten Mal am morgigen Samstag. Die Besucher schätzen an ihm vor allem die gemütliche Atmosphäre. Schnee wäre für die weihnachtliche Stimmung noch das I-Tüpfelchen gewesen. Aus Sicht der Polizei ist bis auf einen Zwischenfall alles „absolut ruhig und friedlich“ verlaufen.

Mindestens zwei Mal pro Woche kommen Inge Oschmann und Norbert Eckl aus Inchenhofen während der Adventszeit nach Aichach, um über den Christkindlmarkt zu bummeln. „Wir sind Weihnachtsmarkt-Fans“, sagen die beiden. Am Aichacher Markt schätzen sie die schöne Atmosphäre: „Er ist richtig idyllisch und gemütlich.“ Klein aber fein, eben. Die Bratwurst und der Glühwein gehören für die Inchenhofener zum Besuch des Christkindlmarktes dazu. „Das hat Tradition“, sagen sie. Damit alle Standbetreiber etwas verdienen, holen sie sich die Leckereien jedes Mal an einem anderen Stand.

ANZEIGE

Ein regelmäßiger Gast auf dem Christkindlmarkt ist auch Manfred Goldstein aus Dasing: „Ich komme schon seit Jahren und sehe zu, wenn abends am Rathaus die Adventsfenster geöffnet werden.“ Mit der Bratwurstsemmel in der Hand, sieht der 56-Jährige zu, wie der Nikolaus mit seinen Engeln kommt. Er genießt die Auftritte der kleinen Musiker und erfreut sich daran, wenn die Kinder anschließend nach vorne drängen, um vom Nikolaus eine Kleinigkeit zu bekommen. Wie der Dasinger den Aichacher Christkindlmarkt beschreiben würde? „Gemütlich.“

Auch Werner Gschwandner von der Polizei Aichach sieht dem Auftritt des Nikolauses zu. „Die Aichacher kommen auf den letzten Drücker, bevor der Nikolaus erscheint“, ist das, was ihm immer wieder auffällt. Seine Kollegin Anja Linglmeir wird nach dem Ende ihrer Schicht noch privat eine Runde über den Christkindlmarkt drehen. Bis auf eine Sache gefalle er ihr sehr gut, sagt sie. „Den Standort der Krippe in der Hubmannstraße finde ich nicht schön.“ Die sollte zentraler stehen, findet Linglmeir.

„Absolut ruhig und friedlich“ ist der Weihnachtsmarkt aus Sicht der Polizei verlaufen. Sie hätten versucht, möglichst oft präsent zu sein, sagt Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach. Der einzige Zwischenfall passierte Anfang Dezember, als drei randalierende junge Männer gegen 22 Uhr Christbaumkugeln von den geschmückte Bäumen abrissen, sie umwarfen und Glühbirnen an den Ständen herausdrehten. Einen 17-jährigen Syrer erwischte die Streife, den beiden anderen gelang die Flucht. Laut Weberstetter sucht die Polizei noch nach ihnen.

So viele Besucher wie noch nie seien auf den Christkindlmarkt gekommen, sagt Martina Baur, Leiterin des Infobüros der Stadt. Diese Rückmeldung bekam sie von den Standbetreibern. Deren Resümee fällt laut Baur „ebenfalls ausgesprochen positiv“ aus. Auch das Rahmenprogramm sei bei den Besuchern gut angekommen und der Adventskalender ein besonderer Besuchermagnet gewesen, freut sich Baur.

Die meisten Besucher würden schauen, einige aber auch kaufen, erzählt Elisabeth Höß am Stand der Damenmannschaft des TSV Weilach (Gemeinde Gachenbach) aus dem Nachbarlandkreis. Sie beeindruckt, dass „hier jeden Tag viel los“ ist. Mit den Erlösen aus dem Verkauf will die Damenmannschaft „erst mal schön essen gehen“.

Am Stand des Imkervereins Aichach zieht Schatzmeister Stefan Pretz eine zufriedene Bilanz: „Die Geschäfte sind gut gelaufen.“ Vor allem Met und Honiglebkuchen kauften die Besucher. Heute und morgen backen die Imker noch mal frische Lebkuchen. Nur eines fehlt Pretz: „Schnee wäre das I-Tüpfelchen gewesen.“

Pretz, der sich zusammen mit Franz Achter als Nikolaus abwechselt, hat am Weihnachtsabend seinen letzten Auftritt. Gemeinsam werden beide Nikoläuse gegen 17.15 Uhr das letzte Fensterchen öffnen. Wie das Ritual des Heiligen Abend für ihn aussieht, beschreibt Achter so: „Kindermette, dann Nikolaus, anschließend Bescherung daheim.“

Programm Am heutigen Freitag ab 17 Uhr und am morgigen Samstag ab 14 Uhr kommt Eisschnitzer Klaus Grunenberg. Am Samstag beendet Bürgermeister Klaus Habermann den Christkindlmarkt um 19 Uhr. Danach spielt die Partyband Cefix. An Heiligabend wird das letzte Fenster am Rathausadventskalender gegen 17.15 Uhr geöffnet.