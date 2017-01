2017-01-07 05:32:00.0

Aichach Rekordbesuch beim Neujahrskonzert

Über 400 Zuhörer erleben beim Aichacher Neujahrskonzert bestens aufgelegte Sänger, ein unterhaltsames Programm und die eine oder andere Überraschung Von Gerlinde Drexler

Aichach Temperamentvoll, beschwingt und beschwipst geht es auf der Bühne des Aichacher Pfarrzentrums zu. Beim Neujahrskonzert präsentieren Stargast Gunther Emmerlich und die drei Solisten Stefanie Braun, Elisabeth Artmeier-Mogl und Adam Sanchez eine große Operettenrevue mit unvergessenen Melodien. Der Reinerlös kommt der Kartei der Not zugute, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Schon Mitte Dezember war das Neujahrskonzert ausverkauft. Gut 400 Besucher kamen ins Pfarrzentrum – nach Angaben der Stadt ein Rekord.

Sie erleben einen besonderen Abend mit viel Musik, lockerer Unterhaltung und gut aufgelegten Künstlern. Sopranistin Stefanie Braun verrät dem Publikum, was das Konzert im Gegensatz zu Aufführungen auf Theaterbühnen für die Sänger zu etwas Besonderem macht: der direkte Kontakt zu den Besuchern.

Den suchen die Solisten regelrecht. Zum Beispiel bei dem Lied „Tanzen möcht’ ich“ aus der „Csárdásfürstin“. Hier fechten die beiden Sopranistinnen Braun und Artmeier-Mogl anscheinend einen Wettkampf um den Tänzer (Tenor Sanchez) aus. Die „unterlegene“ Braun schnappt sich kurz entschlossen den überraschten Bürgermeister Klaus Habermann und tanzt mit ihm zur Musik von Emmerich Kálmán.

Die „Csárdásfürstin“, aus der beim Neujahrskonzert mehrere Lieder zu hören sind, ist die Paraderolle von Braun. Die Münchnerin erarbeitete sie sich mit Charles Kálmán, dem Sohn des Komponisten. Die Sopranistin erzählt: „Es wussten die Wenigsten, dass er in München lebte und auch Operetten schrieb.“ Solche Hintergrundinformationen kommen beim Publikum gut an. Ebenso die humorvollen Beiträge von Emmerlich. Der gebürtige Thüringer liest nicht nur lustige Episoden aus seinem aktuellen Buch vor und unterhält mit Witzen, sondern brilliert auch als Sänger. Emmerlich gibt mit Liedern wie „Ol’ Man River“ aus dem „Show Boat“ oder „Als Büblein klein“ aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ Kostproben seines Könnens.

Emmerlichs persönlicher Höhepunkt des Abends aber folgt, als ihn die Sopranistinnen auf die Wange küssen. Die Küsse sind quasi die Überleitung zu mehreren Liedern, in denen es ums Küssen geht: „Ach, ich hab’ sie ja nur auf die Schulter geküsst“ aus dem „Bettelstudent“, „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus Franz Lehárs Operette „Guiditta“ oder „Gern’ hab ich die Frau’n geküsst“ aus „Paganini“.

Mal alleine, mal zu dritt stehen die Solisten auf der Bühne. Immer packen sie ihre Auftritte in kleine Geschichten. Wie zum Beispiel Artmeier-Mogl, die scheinbar beschwipst auf die Bühne kommt und von ihrem liebsten Tag, Silvester, schwärmt, ehe sie das „Schwipslied“ aus „Eine Nacht in Venedig“ singt.

Ein kleines Geheimnis verrät Emmerlich dem Publikum: Statt Alkohol ist Apfelschorle in den Gläsern. Nach den Zugaben am Ende des gut zweistündigen Konzertabends köpft er aber eine echte Flasche Sekt und stößt zusammen mit den Solisten auf der Bühne an. Für das begeisterte Publikum „regnet“ es Glückskekse. Nur ein kleines Manko gibt es: Einigen Besuchern sind die Lautsprecher etwas zu laut eingestellt.