2017-11-03 20:14:00.0

Polizeireport Rentnerin um 1000 Euro bestohlen

Die Frau hatte ihren Geldbeutel verloren - mit unerfreulichen Folgen.

Ein dreister Dieb hat in Kissing eine Rentnerin um 1000 Euro erleichtert. Bereits am vergangenen Freitagmittag gegen 13 Uhr hob die Frau 500 Euro am Bankomat der Sparkasse Kissing ab. Danach ging sie zum Einkaufen zu Aldi. An der Kasse merkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Sie ging zurück zur Sparkasse und sah nach, ob sie diesen dort vergessen hatte, und ließ ihre EC-Karte sperren. Zu Hause fand sie dann einen Zettel vor ihrer Haustür, dass eine Frau aus Kissing ihren leeren Geldbeutel auf dem Parkplatz beim V-Markt gefunden hatte. Bei der Übergabe stellte die Rentnerin fest, dass das ganze Bargeld und ihre EC-Karte fehlten. Auf ihren Kontoauszügen bemerkte sie später, dass unmittelbar vor der Sperrung der Karte weitere 500 Euro bei der Postbank in Kissing abgehoben worden waren. Wem ist hierzu in der Sparkasse Kissing oder auf dem Parkplatz beim V-Markt am letzten Freitagmittag etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710.