Festabend Reservisten gibt es in Pöttmes seit 40 Jahren

Vereinsjubiläum wird am Samstag mit Ehrungen und einem Auftritt der Brugger Buam gefeiert

Unterhaltung und Geselligkeit sollen bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen der Reservistenkameradschaft Pöttmes im Mittelpunkt stehen. Das wünscht sich der Vorstand um Vorsitzenden Anton Pögl zum Vereinsjubiläum am Samstag, 4. November, im Ochsn-Wirt-Saal in Pöttmes. Die Musik zum Feiern steuern dabei die Brugger Buam bei.

Am 2. April 1977 hatten 13 Reservisten im Gasthaus Mayer in Eiselsried die Reservistenkameradschaft Pöttmes und Umgebung gegründet. Erster Vorsitzender war damals Herbert Wenger und als Vize wurde Kurt Lang gewählt. Bereits zwei Jahre später beerbte Kurt Lang den Vorsitzenden und hatte das Amt viele Jahre inne. Trotz langjähriger Krankheit, aber letztendlich überraschend starb Lang 2011 und seit dieser Zeit leitet der heutige Vorsitzende Anton Pögl die Geschicke des Vereins. Durch die Abschaffung der Wehrpflicht ging zwar ein Teil des Vereinszwecks verloren, aber trotzdem lebt der Verein. Immerhin 110 Mitglieder schätzen die gesellschaftlichen Aktivitäten. So trifft man sich jährlich zum Markt- oder Krautgartenfest, zur Weihnachtsfeier sowie zu Ausflügen und Besichtigungstouren. Selbst überregionale Mitglieder kommen seit vielen Jahren nach Pöttmes.

Bereits vor zehn Jahren waren die Brugger Buam – damals noch Youngster der volkstümlichen Szene – für die musikalische Unterhaltung bei der Reservistenfeier in Immendorf verantwortlich. Inzwischen haben sich die Brüder aus Alsmoos in dieser Musikrichtung fest etabliert und ihre Erfolge mit einigen CDs untermauert. Sie gastierten bei Andy Borgs „Musikantenstadel“ und sind bei Radio Tirol fester Bestandteil, wenn es um volkstümliche Unterhaltung geht. Erst Anfang September waren sie mit ihren Fans am Achensee und durften auf der Gaisalm für Radio U1 Tirol eine Livesendung mitgestalten. Markus und Thomas Brugger werden das Jubiläum musikalisch gestalten.

Das Festprogramm sieht einen Rückblick auf vier Jahrzehnte vor. Zunächst ist um 17.30 Uhr die Teilnahme der Reservisten am Gottesdienst in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder geplant. Um 18.45 Uhr wird Vorsitzender Anton Pögl die Begrüßung vornehmen, ehe es ab 19 Uhr ein gemeinsames Essen mit leichter musikalischer Unterhaltung gibt. Anschließend stehen ein Rückblick auf 40 Jahre Reservistenkameradschaft Pöttmes und Umgebung und die Ehrung langjähriger Mitglieder an. Und den Rest des Abends übernehmen dann die Brugger Buam die Gestaltung. (AN)

Vorverkauf Karten mit Platzreservierung gibt es bei Schreibwaren Schlaegel in Pöttmes (Marktstraße 11).