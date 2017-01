2017-01-09 20:20:00.0

Hebertshausen „Ritt“ auf der Leitplanke mit 1,6 Promille Alkohol

Eine 21-Jährige fährt nachts mit ihrem Auto auf eine Leitplanke bei Hebertshausen auf und kommt zum Stehen. Der Grund ist den Polizisten schnell klar.

Von einem ungewollten „Ritt auf der Leitplanke“ ins Tal der Tränen führte in der Nacht auf Sonntag der Weg einer jungen Frau bei Hebertshausen (Landkreis Dachau), berichtet die Polizei. Gegen 1.20 Uhr war die 21-Jährige auf der Staatsstraße 2339 von Hebertshausen in Richtung Dachau unterwegs. Durch einen Fahrfehler, so die Polizei, kam die Frau nach rechts auf das Bankett und fuhr schließlich schräg auf die beginnende Leitplanke auf, wo sie nach etwa 50 Metern in Schieflage mit einer Fahrzeughälfte auf der Leitplanke zum Stillstand kam. Die Polizisten bemerkten schnell, dass nicht die winterglatte Fahrbahn, sondern Alkoholgenuss das eigentliche Übel war. Ein Alkotest ergab mehr als 1,6 Promille. In Anbetracht des verursachten Schlamassels floss dann auch die eine oder andere Träne. (AN)