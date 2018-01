2018-01-12 17:00:00.0

Freilichttheater Robin Hood: Proben können beginnen

Die Rollen für das neue Stück sind vergeben. Jetzt bereiten sich die Schiltberger Spieler auf die Aufführungen vor. Dabei müssen sie besondere Herausforderungen meistern. Von Martina Hartl

Das Stück ist schon bekannt – nun steht auch die Besetzung fest: In der Theatersaison 2018 zeigen die Mitglieder des Hofberg Freilichttheatervereins Schiltberg „Robin Hood“, ein Stück, das das Regie-Ehepaar Afra und Hans Kriss in den vergangenen Monaten eigens für die Hofbergbühne verfasst hat. Bei einem Treffen des Vereins, zu dem gut 70 Mitglieder gekommen waren, ging es jetzt um die Details. Besonders aufregend wurde es dabei für die Darsteller, die sich für eine Sprechrolle angeboten und in den abgehaltenen Workshops gezeigt hatten, was sie können – denn auch die Bekanntgabe der Rollenbesetzung erfolgte an diesem Abend.

Nachdem Vorsitzende Angelika Weiß alle Anwesenden begrüßt hatte, übergab sie das Wort auch schon an das Ehepaar Kriss. Afra und Hans Kriss gaben zuerst einen Überblick über die geplanten Sprechrollen im Stück. In dieser Saison soll es mehr als 50 Sprechrollen geben, die sich um Robin Hood und den Sheriff von Nottingham scharen und das Bühnenbild beleben. „Es werden teilweise 30 und mehr Personen gleichzeitig auf der Bühne stehen, wir freuen uns auf gigantische Proben“, sagt Hans Kriss.

ANZEIGE

Bei der Bekanntgabe der Rollenverteilung wurde auf jede Sprechrolle eingegangen, wobei deren Charakteristika kurz erklärt wurden. Ein vielversprechendes Ensemble setzt sich damit zusammen, bei dem der regelmäßige Hofberg-Theaterbesucher den einen oder anderen Darsteller wiedererkennen wird: Zweiter Vorsitzender Hermann Finger jun. mimt den Robin Hood, dessen Gegenspieler Sheriff von Nottingham spielt Tobias Wenhardt. Und die gar nicht so ladyhafte Marian wird von Lisa Koppold dargestellt. Franz Schmid jun. tritt als König Richard auf den Plan – und dass Pater Markus Szymula in einer Gesangs- und Sprechrolle diese Saison wieder auf der Bühne vertreten sein wird, freut den Verein besonders. Viele Neumitglieder werden mit von der Partie sein, darunter auch einige Kinder, die sich bereits eine Rolle mit Text zutrauen.

Eine große Herausforderung stellt es für den Verein dar, dass einige Reitszenen mit bis zu vier Pferden einzustudieren sind. Auch die Bogenschützen dürfen ihr Können unter Beweis stellen. Die Hofbergbühne wird in voller Tiefe und Breite für die Inszenierung genutzt. Bis zu den ersten Proben auf der Bühne werden noch umfangreiche Bauarbeiten auf den Bauausschuss des Vereins zukommen.

So ist der Balkon des linken Turms zu erweitern, und der rechte Teil der Bühne muss in den berüchtigten Sherwood Forest verwandelt werden. Bald findet dann in Form einer ersten kompletten Leseprobe mit allen Sprechrolleninhabern auch der Auftakt für die zahlreichen Proben in den kommenden Monaten statt.

Afra und Hans Kriss haben ein temporeiches und unkompliziertes Stück verfasst um Vogelfreie, niederen Landadel, aufmüpfiges Weibsvolk, korrupte Gesetzeshüter und gar nicht christliche Geistliche, auf das sich der Verein und die Zuschauer in diesem Sommer freuen können. Die Premiere des Stücks soll am 15. Juni stattfinden, geplant sind insgesamt 15 Vorstellungen unter freiem Himmel.

Alles Weitere ist auf der Homepage des Hofbergfreilichttheatervereins zu finden unter

hofberg-freilichttheater.de.