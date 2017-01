2017-01-12 15:15:00.0

Offene Behindertenarbeit Rolli-Tours: Spaß, Sport, Schauspiel und ein Städte-Trip

Das neue Programm für die Rolli-Tours des Bayerischen Roten Kreuzes im Wittelsbacher Land ist da. Ein Kegelturnier steht an.

Aichach-Friedberg Rolli-Tours heißt das Freizeitprogramm, das die Offene Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) für Menschen mit Behinderung anbietet. Für das erste Halbjahr liegt es jetzt vor. Fast alle Veranstaltungen sind für Rollstuhlfahrer geeignet.

Gleich am Dienstag, 17. Januar, findet das Kegelturnier statt. Auch dieses Jahr wird der Stadtrat Aichach herausgefordert. Die Kegelgruppe freut sich auf spannende Spiele mit und gegen den Stadtrat. Im vergangenen Jahr hat der Stadtrat knapp gewonnen, dieses Jahr möchte die Kegelgruppe für sich einen Sieg verbuchen. Am Sonntag, 29. Januar, genießen die Teilnehmer die Büttenreden der Faschingsgesellschaft Zell ohne See in Griesbeckerzell. Wie jedes Jahr sind sie eingeladen zum Feiern und Tanzen.

ANZEIGE

Für alle Sitztanz-Begeisterten wird am Samstag, 25. Februar, ein ganztägiger Workshop angeboten. Die Referenten sind Sitztanzlehrer der Malteser aus Augsburg. Bei einem Theater-Workshop am Samstag, 18. März, soll ein Theaterstück für Menschen mit und ohne Behinderung ausgewählt werden, um es in unterschiedlichen Gruppen einzuüben. Der Besuch des Bauerntheaters in Hollenbach steht am Samstag, 8. April, auf dem Programm.

Städte-Trip durch Augsburg

Zuletzt findet am Samstag, 10. Juni, ein Städte-Trip durch Augsburg statt. Nach einem gemeinsamen Brunch im Café Am Milchberg steht eine Altstadtführung auf dem Programm. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie Schwimmen, Reiten, Männerstammtisch, Sitztanz und Kegeln stehen auch im Jahr 2017 wieder auf dem Programm.

Die Veranstaltungen können nur dank des hohen Engagements vieler ehrenamtlicher Helfer angeboten werden, betont die Offene Behindertenarbeit. Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich in der Freizeitgestaltung für und mit Menschen mit Behinderung beim Roten Kreuz zu engagieren, ist willkommen. (AN)

Kontakt Infos gibt es bei Petra Schlehhuber, Telefon 08251/885656 (Montag, Mittwoch und Donnerstag vormittags), E-Mail: schlehhuber@kvaichach-friedberg.brk.de; und bei der BRK Offenen Behindertenarbeit, Leitung Rolli-Tours und familienentlastender Dienst, Rosenau 10, 86551 Aichach