2017-04-06 16:46:00.0

Polizei Rückstau nach kuriosemUnfall auf der B300

SUV-Fahrer war offenbar kurz abgelenkt. 20000 Euro Schaden bei Dasing.

Gegen 17 Uhr hat sich am Mittwoch auf der B300 bei Dasing in Fahrtrichtung Aichach in etwa auf Höhe der Westerncity ein Rückstau bis zur „Krake“ entwickelt. Grund war laut Polizei ein kurioser Unfall:

Ein Autohändler aus München war offenbar abgelenkt und fuhr zunächst ein blaues Verkehrszeichen „rechts vorbei“ um, geriet dann mit seinem SUV auf die doppelte Mittelleitplanke und rutschte quasi wie auf Schienen rund 100 Meter leicht nach rechts geneigt auf dem Unterboden dahin, bis das Auto von selbst anhielt.

Zum glück wurde der SUV nicht in den Gegenverkehr geschleudert oder fiel seitlich herunter. So blieb es für den Fahrer bei einem gehörigen Schrecken und rund 20000 Euro Gesamtschaden.