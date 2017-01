2017-01-26 18:07:00.0

Aichach Rückwärts gefahren im Kreisverkehr - Unfall verursacht

Ein Autofahrer verpasst in einem Kreisverkehr an der B300 bei Aichach die richtige Ausfahrt und beschließt, rückwärts zu fahren. Dann kracht es.

Ein 38-jähriger Mann aus München hat am Mittwoch einen Unfall an der Ausfahrt Aichach-West (Tränkmühle) an der B300 verursacht. Er war gegen 11 Uhr in den Kreisverkehr gefahren. Dort krachte es anschließend. Denn der Mann verpasste die richtige Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Anstatt einmal komplett herumzufahren, stoppte er nach Polizeiangaben seinen Wagen und setzte zurück. Das unmittelbar nachfolgende Auto eines 76-jährigen Rentners übersah der Münchener offenbar, es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AN)